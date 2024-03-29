Обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» привезли в подмосковную квартиру. Видео

29 марта 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Следствие работает с фигурантами дела о теракте в «Крокусе» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Двое фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» были доставлены в квартиру в Подмосковье для проведения следственных действий. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Следственные действия проводятся в квартире в Подмосковье с обвиняемым по делу о теракте в „Крокусе“», — передает журналист. Уточняется, что один из обвиняемых снимал эту жилплощадь перед трагедией. Также на место был доставлен еще один фигурант дела. Из-за теракта в Крокусе погибли более 140 человек, пишет телеканал 360. Также больше 380 граждан пострадали. Сейчас продолжаются задержания всех, кто может быть причастен к трагедии. В данный момент фигурантов дела не меньше 25 человек, пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» были доставлены в квартиру в Подмосковье для проведения следственных действий. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Следственные действия проводятся в квартире в Подмосковье с обвиняемым по делу о теракте в „Крокусе“», — передает журналист. Уточняется, что один из обвиняемых снимал эту жилплощадь перед трагедией. Также на место был доставлен еще один фигурант дела. Из-за теракта в Крокусе погибли более 140 человек, пишет телеканал 360. Также больше 380 граждан пострадали. Сейчас продолжаются задержания всех, кто может быть причастен к трагедии. В данный момент фигурантов дела не меньше 25 человек, пишет «Царьград».