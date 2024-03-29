Обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» привезли в подмосковную квартиру. Видео

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, мирзоев далерджон
Следствие работает с фигурантами дела о теракте в «Крокусе» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Двое фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» были доставлены в квартиру в Подмосковье для проведения следственных действий. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Следственные действия проводятся в квартире в Подмосковье с обвиняемым по делу о теракте в „Крокусе“», — передает журналист. Уточняется, что один из обвиняемых снимал эту жилплощадь перед трагедией. Также на место был доставлен еще один фигурант дела.

Из-за теракта в Крокусе погибли более 140 человек, пишет телеканал 360. Также больше 380 граждан пострадали. Сейчас продолжаются задержания всех, кто может быть причастен к трагедии. В данный момент фигурантов дела не меньше 25 человек, пишет «Царьград».

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Двое фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» были доставлены в квартиру в Подмосковье для проведения следственных действий. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Следственные действия проводятся в квартире в Подмосковье с обвиняемым по делу о теракте в „Крокусе“», — передает журналист. Уточняется, что один из обвиняемых снимал эту жилплощадь перед трагедией. Также на место был доставлен еще один фигурант дела. Из-за теракта в Крокусе погибли более 140 человек, пишет телеканал 360. Также больше 380 граждан пострадали. Сейчас продолжаются задержания всех, кто может быть причастен к трагедии. В данный момент фигурантов дела не меньше 25 человек, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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