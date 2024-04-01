Патрушев: НАТО усиливает военные возможности вдоль границ РФ

НАТО постепенно усиливают свои военные силы на границе с Россией, охватывая регион от Баренцева до Черного моря. Об этом рассказал Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«НАТО планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль наших границ от Баренцева до Черного моря. В выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин „Восточный фланг НАТО“, к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и с недавних пор Швеция и Финляндия», — сказал Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».
В альянсе не скрывают того, что нынешние военные маневры в близи границ РФ крупнейшие со врем распада Советского союза. Только за прошедший год члены НАТО провели более тысячи национальных и 130 коалиционных военных учений.
Ранее Патрушев также заявлял, что инструкторы альянса готовят диверсантов и наемников. В будущем эти боевые группы будут участвовать в антироссийских операциях.
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