01 апреля 2024

Патрушев: НАТО усиливает военные возможности вдоль границ РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, военные, нато, польша, nato, солдат, армия нато, польская армия, польский военный, поляк,  stock
Военные НАТО приближаются к границе с РФ Фото:

НАТО постепенно усиливают свои военные силы на границе с Россией, охватывая регион от Баренцева до Черного моря. Об этом рассказал Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«НАТО планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль наших границ от Баренцева до Черного моря. В выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин „Восточный фланг НАТО“, к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и с недавних пор Швеция и Финляндия», — сказал Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

В альянсе не скрывают того, что нынешние военные маневры в близи границ РФ крупнейшие со врем распада Советского союза. Только за прошедший год члены НАТО провели более тысячи национальных и 130 коалиционных военных учений.

Ранее Патрушев также заявлял, что инструкторы альянса готовят диверсантов и наемников. В будущем эти боевые группы будут участвовать в антироссийских операциях.

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НАТО постепенно усиливают свои военные силы на границе с Россией, охватывая регион от Баренцева до Черного моря. Об этом рассказал Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «НАТО планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль наших границ от Баренцева до Черного моря. В выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин „Восточный фланг НАТО“, к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и с недавних пор Швеция и Финляндия», — сказал Патрушев в интервью «Аргументам и фактам». В альянсе не скрывают того, что нынешние военные маневры в близи границ РФ крупнейшие со врем распада Советского союза. Только за прошедший год члены НАТО провели более тысячи национальных и 130 коалиционных военных учений. Ранее Патрушев также заявлял, что инструкторы альянса готовят диверсантов и наемников. В будущем эти боевые группы будут участвовать в антироссийских операциях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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