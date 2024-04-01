Патрушев: НАТО готовит диверсантов для операций против РФ

02 апреля 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Наемников западных государств готовят к диверсиям на территории России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Инструкторы Североатлантического альянса (НАТО) готовят диверсантов для участия в антироссийских операциях. По словом секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, эта работа проводится на территории нескольких государств. «Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов. В дальнейшем боевые группы будут участвовать в антироссийских операциях», — заявил Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам». По словам главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, альянс готов к открытой войне с РФ. При этом в организации считают, что Россия не планирует вторжение в какое-либо из государств блока, пишет «Национальная служба новостей». Российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности конфликта Москвы с НАТО, заявлял, что в современном мире «все возможно». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инструкторы Североатлантического альянса (НАТО) готовят диверсантов для участия в антироссийских операциях. По словом секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, эта работа проводится на территории нескольких государств. «Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов. В дальнейшем боевые группы будут участвовать в антироссийских операциях», — заявил Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам». По словам главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, альянс готов к открытой войне с РФ. При этом в организации считают, что Россия не планирует вторжение в какое-либо из государств блока, пишет «Национальная служба новостей». Российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности конфликта Москвы с НАТО, заявлял, что в современном мире «все возможно».