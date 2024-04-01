01 апреля 2024

Патрушев: НАТО готовит диверсантов для операций против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Наемников западных государств готовят к диверсиям на территории России
Наемников западных государств готовят к диверсиям на территории России Фото:

Инструкторы Североатлантического альянса (НАТО) готовят диверсантов для участия в антироссийских операциях. По словом секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, эта работа проводится на территории нескольких государств.

«Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов. В дальнейшем боевые группы будут участвовать в антироссийских операциях», — заявил Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По словам главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, альянс готов к открытой войне с РФ. При этом в организации считают, что Россия не планирует вторжение в какое-либо из государств блока, пишет «Национальная служба новостей». Российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности конфликта Москвы с НАТО, заявлял, что в современном мире «все возможно».

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Инструкторы Североатлантического альянса (НАТО) готовят диверсантов для участия в антироссийских операциях. По словом секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, эта работа проводится на территории нескольких государств. «Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов. В дальнейшем боевые группы будут участвовать в антироссийских операциях», — заявил Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам». По словам главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, альянс готов к открытой войне с РФ. При этом в организации считают, что Россия не планирует вторжение в какое-либо из государств блока, пишет «Национальная служба новостей». Российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности конфликта Москвы с НАТО, заявлял, что в современном мире «все возможно».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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