В ООН высказались об атаке беспилотников на Татарстан

ООН осудила атаку беспилотников на Татарстан
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В ООН осудили атаку беспилотников на Татарстан Фото:

ООН не одобряет нападения на гражданские объекты и призывает прекратить подобные действия. Об этом заявили в офисе генерального секретаря организации, комментируя атаку беспилотников на Татарстан 2 апреля.

«ООН призывает прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

Ранее стало известно об атаке БПЛА на Алубугу и Нижнекаменск в Республике Татарстан. В результате нападения пострадали 13 человек, все они — студенты «Алабуга Политех», пишет RT.

Кроме того, некоторые telegram-каналы начали писать, что якобы дроны были запущены с территории Казахстана. Однако позже в минобороны республики заявили, что это неправда, а подобные заявления направлены на дискредитацию государства.

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ООН не одобряет нападения на гражданские объекты и призывает прекратить подобные действия. Об этом заявили в офисе генерального секретаря организации, комментируя атаку беспилотников на Татарстан 2 апреля. «ООН призывает прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Ранее стало известно об атаке БПЛА на Алубугу и Нижнекаменск в Республике Татарстан. В результате нападения пострадали 13 человек, все они — студенты «Алабуга Политех», пишет RT. Кроме того, некоторые telegram-каналы начали писать, что якобы дроны были запущены с территории Казахстана. Однако позже в минобороны республики заявили, что это неправда, а подобные заявления направлены на дискредитацию государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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