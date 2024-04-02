В ООН высказались об атаке беспилотников на Татарстан

ООН осудила атаку беспилотников на Татарстан

02 апреля 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

В ООН осудили атаку беспилотников на Татарстан Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin ООН не одобряет нападения на гражданские объекты и призывает прекратить подобные действия. Об этом заявили в офисе генерального секретаря организации, комментируя атаку беспилотников на Татарстан 2 апреля. «ООН призывает прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Ранее стало известно об атаке БПЛА на Алубугу и Нижнекаменск в Республике Татарстан. В результате нападения пострадали 13 человек, все они — студенты «Алабуга Политех», пишет RT. Кроме того, некоторые telegram-каналы начали писать, что якобы дроны были запущены с территории Казахстана. Однако позже в минобороны республики заявили, что это неправда, а подобные заявления направлены на дискредитацию государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ООН не одобряет нападения на гражданские объекты и призывает прекратить подобные действия. Об этом заявили в офисе генерального секретаря организации, комментируя атаку беспилотников на Татарстан 2 апреля. «ООН призывает прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Ранее стало известно об атаке БПЛА на Алубугу и Нижнекаменск в Республике Татарстан. В результате нападения пострадали 13 человек, все они — студенты «Алабуга Политех», пишет RT. Кроме того, некоторые telegram-каналы начали писать, что якобы дроны были запущены с территории Казахстана. Однако позже в минобороны республики заявили, что это неправда, а подобные заявления направлены на дискредитацию государства.