Минобороны Казахстана оценило версию причастности республики к атаке БПЛА на Татарстан

Беспилотники атаковали Татарстан 2 апреляФото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin
Версия ряда telegram-каналов о том, что беспилотники, атаковавшие 2 апреля Казахстан, были выпущены с территории Казахстана — не является правдой. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.
«Информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства. Информация опубликована в telegram-канале минобороны.
В министерстве уточнили, что подобные заявления направлено на дискредитацию Казахстана. Также ведомство призвало граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только проверенным источникам.
Беспилотники атаковали Алабугу и Нижнекаменск, из-за чего пострадали 13 человек, пишет Life. Все они — студенты «Алабуга политеха». Некоторым при этом нет 18 лет.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Версия ряда telegram-каналов о том, что беспилотники, атаковавшие 2 апреля Казахстан, были выпущены с территории Казахстана — не является правдой. Об этом сообщили в министерстве обороны республики. «Информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства. Информация опубликована в telegram-канале минобороны. В министерстве уточнили, что подобные заявления направлено на дискредитацию Казахстана. Также ведомство призвало граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только проверенным источникам. Беспилотники атаковали Алабугу и Нижнекаменск, из-за чего пострадали 13 человек, пишет Life. Все они — студенты «Алабуга политеха». Некоторым при этом нет 18 лет.