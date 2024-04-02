Минобороны Казахстана оценило версию причастности республики к атаке БПЛА на Татарстан

МО Казахстана: республика не причастна к атаке БПЛА на Татарстан
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Беспилотники атаковали Татарстан 2 апреля Фото:

Версия ряда telegram-каналов о том, что беспилотники, атаковавшие 2 апреля Казахстан, были выпущены с территории Казахстана — не является правдой. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

«Информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства. Информация опубликована в telegram-канале минобороны.

В министерстве уточнили, что подобные заявления направлено на дискредитацию Казахстана. Также ведомство призвало граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только проверенным источникам.

Беспилотники атаковали Алабугу и Нижнекаменск, из-за чего пострадали 13 человек, пишет Life. Все они — студенты «Алабуга политеха». Некоторым при этом нет 18 лет.

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Версия ряда telegram-каналов о том, что беспилотники, атаковавшие 2 апреля Казахстан, были выпущены с территории Казахстана — не является правдой. Об этом сообщили в министерстве обороны республики. «Информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства. Информация опубликована в telegram-канале минобороны. В министерстве уточнили, что подобные заявления направлено на дискредитацию Казахстана. Также ведомство призвало граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только проверенным источникам. Беспилотники атаковали Алабугу и Нижнекаменск, из-за чего пострадали 13 человек, пишет Life. Все они — студенты «Алабуга политеха». Некоторым при этом нет 18 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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