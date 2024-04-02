Минобороны Казахстана оценило версию причастности республики к атаке БПЛА на Татарстан

МО Казахстана: республика не причастна к атаке БПЛА на Татарстан

02 апреля 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Беспилотники атаковали Татарстан 2 апреля Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin Версия ряда telegram-каналов о том, что беспилотники, атаковавшие 2 апреля Казахстан, были выпущены с территории Казахстана — не является правдой. Об этом сообщили в министерстве обороны республики. «Информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства. Информация опубликована в telegram-канале минобороны. В министерстве уточнили, что подобные заявления направлено на дискредитацию Казахстана. Также ведомство призвало граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только проверенным источникам. Беспилотники атаковали Алабугу и Нижнекаменск, из-за чего пострадали 13 человек, пишет Life . Все они — студенты «Алабуга политеха». Некоторым при этом нет 18 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Версия ряда telegram-каналов о том, что беспилотники, атаковавшие 2 апреля Казахстан, были выпущены с территории Казахстана — не является правдой. Об этом сообщили в министерстве обороны республики. «Информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства. Информация опубликована в telegram-канале минобороны. В министерстве уточнили, что подобные заявления направлено на дискредитацию Казахстана. Также ведомство призвало граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только проверенным источникам. Беспилотники атаковали Алабугу и Нижнекаменск, из-за чего пострадали 13 человек, пишет Life. Все они — студенты «Алабуга политеха». Некоторым при этом нет 18 лет.