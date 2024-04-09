Свердловские врачи спасли хоккеиста, пострадавшего в страшном ДТП. Фото

09 апреля 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Более двух часов бригада специалистов разных профилей боролась за жизнь ребенка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Врачи Детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга спасли жизнь юного спортсмена, пострадавшего в результате серьезного ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, где столкнулись пассажирский автобус с детской хоккейной командой и легковой автомобиль. После двух недель в реанимации юноше удалось встать на ноги. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Кирилла доставила к нам бригада скорой медицинской помощи в первые часы после ДТП. По итогам первичного осмотра и постановки диагноза на фоне продолжающейся противошоковой терапии пациент незамедлительно был взят в операционную», — цитирует слова заместителя главврача по хирургии ДГКБ №9 Араика Петросяна ДИП. Кирилл активно занимается реабилитацией. Его цель — вновь выйти на лед. «Две недели Кирилл находился под круглосуточным мониторингом и получал комплексное лечение в отделении анестезиологии и реанимации. Затем был переведен в ожоговое отделение. Для восстановления показателей гемодинамики трансфузия донорской крови и ее компонентов составила семь литров», — вспоминает заведующий отделением анестезиологии и реанимации ДГКБ №9 Михаил Калинин. История Кирилла стала еще одним примером успешной работы уральских медиков. Благодаря современным методам лечения и реабилитации молодому спортсмену удалось сохранить не только жизнь, но и возможность вернуться к любимому виду спорта. «Его спортивный опыт и здоровый образ жизни способствовали быстрому восстановлению после травм. Сейчас он продолжает лечение, и его состояние постепенно улучшается», — отметили в ДИПе. Авария с участием автобуса с детской хоккейной командой «Кедр» и легковым автомобилем 29 января унесла жизни четырех человек. В ДТП погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки. По предварительным данным, у пассажирского автобуса лопнуло колесо, и он врезался в машину. Позже силовики задержали водителя автобуса и владельца транспортного ТС. Вся информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи Детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга спасли жизнь юного спортсмена, пострадавшего в результате серьезного ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, где столкнулись пассажирский автобус с детской хоккейной командой и легковой автомобиль. После двух недель в реанимации юноше удалось встать на ноги. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Кирилла доставила к нам бригада скорой медицинской помощи в первые часы после ДТП. По итогам первичного осмотра и постановки диагноза на фоне продолжающейся противошоковой терапии пациент незамедлительно был взят в операционную», — цитирует слова заместителя главврача по хирургии ДГКБ №9 Араика Петросяна ДИП. Кирилл активно занимается реабилитацией. Его цель — вновь выйти на лед. «Две недели Кирилл находился под круглосуточным мониторингом и получал комплексное лечение в отделении анестезиологии и реанимации. Затем был переведен в ожоговое отделение. Для восстановления показателей гемодинамики трансфузия донорской крови и ее компонентов составила семь литров», — вспоминает заведующий отделением анестезиологии и реанимации ДГКБ №9 Михаил Калинин. История Кирилла стала еще одним примером успешной работы уральских медиков. Благодаря современным методам лечения и реабилитации молодому спортсмену удалось сохранить не только жизнь, но и возможность вернуться к любимому виду спорта. «Его спортивный опыт и здоровый образ жизни способствовали быстрому восстановлению после травм. Сейчас он продолжает лечение, и его состояние постепенно улучшается», — отметили в ДИПе. Авария с участием автобуса с детской хоккейной командой «Кедр» и легковым автомобилем 29 января унесла жизни четырех человек. В ДТП погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки. По предварительным данным, у пассажирского автобуса лопнуло колесо, и он врезался в машину. Позже силовики задержали водителя автобуса и владельца транспортного ТС. Вся информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.