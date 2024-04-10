В Польше заявили, что Украина находится в самом слабом состоянии за время СВО

Военный аналитик Конрад Музыка уверен, что с 2022 года Украина начала терять свои позиции
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Начиная с 2022 года, положение Украины на фронте начинало слабеть. Об этом сообщил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка.
«Украина в самом слабом состоянии с начала [спецоперации]», —
Ранее гендиректор одной из энергетических корпораций ДТЭК Максим Тимченко прочил Украине проигрыш в «энергетической войне» против России. По его словам, экономика Украины хрупка и может не пережить кризис.
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