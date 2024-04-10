В Польше заявили, что Украина находится в самом слабом состоянии за время СВО

Польский аналитик Музыка: Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, украина,  stock
Военный аналитик Конрад Музыка уверен, что с 2022 года Украина начала терять свои позиции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Начиная с 2022 года, положение Украины на фронте начинало слабеть. Об этом сообщил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка.

«Украина в самом слабом состоянии с начала [спецоперации]», — цитирует обозревателя портал inews. Музыка считает, что в последующие три месяца положение Киева останется прежним.

Ранее гендиректор одной из энергетических корпораций ДТЭК Максим Тимченко прочил Украине проигрыш в «энергетической войне» против России. По его словам, экономика Украины хрупка и может не пережить кризис.

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Начиная с 2022 года, положение Украины на фронте начинало слабеть. Об этом сообщил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка. «Украина в самом слабом состоянии с начала [спецоперации]», — цитирует обозревателя портал inews. Музыка считает, что в последующие три месяца положение Киева останется прежним. Ранее гендиректор одной из энергетических корпораций ДТЭК Максим Тимченко прочил Украине проигрыш в «энергетической войне» против России. По его словам, экономика Украины хрупка и может не пережить кризис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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