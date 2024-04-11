Общество Якубович выбрал первых победителей викторины «Опорный край». Фото 12 апреля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 + Леонид Якубович продолжает озвучивать номера победителей Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области На финале викторины «Опорный край» выбрали первых победителей машин, квартир и мотоциклов. Номера счастливчиков назвал ведущий Леонид Якубович. «1512456 — Автомобиль, 3817397 — Мотоцикл, 4006265 — Квартира, 3816411 — Автомобиль, 3097377 — Квартира, 2700378 — Квартира, 3145482 — Квартира, 2589969 — Квартира, 1833700 — Автомобиль, 3489561 — Автомобиль», — озвучил номера Якубович. Выбор победителей продолжается. На масштабную акцию заявились почти 2,3 миллиона свердловчан. Среди участников викторины разыгрывают 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов. Викторина проходила в марте в Свердловской области. Вся актуальная информация о мероприятии — в онлайн-трансляции URA.RU. Фото: Владимир Жабриков / URA.RU Фото: Владимир Жабриков / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На финале викторины «Опорный край» выбрали первых победителей машин, квартир и мотоциклов. Номера счастливчиков назвал ведущий Леонид Якубович. «1512456 — Автомобиль, 3817397 — Мотоцикл, 4006265 — Квартира, 3816411 — Автомобиль, 3097377 — Квартира, 2700378 — Квартира, 3145482 — Квартира, 2589969 — Квартира, 1833700 — Автомобиль, 3489561 — Автомобиль», — озвучил номера Якубович. Выбор победителей продолжается. На масштабную акцию заявились почти 2,3 миллиона свердловчан. Среди участников викторины разыгрывают 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов. Викторина проходила в марте в Свердловской области. Вся актуальная информация о мероприятии — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям