11 апреля 2024

Якубович выбрал первых победителей викторины «Опорный край». Фото

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Кинофестиваль "Дух огня". Красная дорожка и закрытие. Ханты-Мансийск , якубович леонид
Леонид Якубович продолжает озвучивать номера победителей Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

На финале викторины «Опорный край» выбрали первых победителей машин, квартир и мотоциклов. Номера счастливчиков назвал ведущий Леонид Якубович.

«1512456 — Автомобиль, 3817397 — Мотоцикл, 4006265 — Квартира, 3816411 — Автомобиль, 3097377 — Квартира, 2700378 — Квартира, 3145482 — Квартира, 2589969 — Квартира, 1833700 — Автомобиль, 3489561 — Автомобиль», — озвучил номера Якубович. Выбор победителей продолжается.

На масштабную акцию заявились почти 2,3 миллиона свердловчан. Среди участников викторины разыгрывают 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов. Викторина проходила в марте в Свердловской области. Вся актуальная информация о мероприятии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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На финале викторины «Опорный край» выбрали первых победителей машин, квартир и мотоциклов. Номера счастливчиков назвал ведущий Леонид Якубович. «1512456 — Автомобиль, 3817397 — Мотоцикл, 4006265 — Квартира, 3816411 — Автомобиль, 3097377 — Квартира, 2700378 — Квартира, 3145482 — Квартира, 2589969 — Квартира, 1833700 — Автомобиль, 3489561 — Автомобиль», — озвучил номера Якубович. Выбор победителей продолжается. На масштабную акцию заявились почти 2,3 миллиона свердловчан. Среди участников викторины разыгрывают 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов. Викторина проходила в марте в Свердловской области. Вся актуальная информация о мероприятии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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