ФСБ задержала россиянина, заминировавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Злоумышленник является агентом Украины Фото:

В Москве задержали россиянина, украинского агента, который подорвал машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом рассказали в ФСБ России.

«Задержан агент Украины. Он действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка», — сообщает ЦОС ФСБ. Информацию передает РИА Новости.

Подрыв машины произошел 12 апреля. Агент попытался устранить Прозорова.

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В Москве задержали россиянина, украинского агента, который подорвал машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом рассказали в ФСБ России. «Задержан агент Украины. Он действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка», — сообщает ЦОС ФСБ. Информацию передает РИА Новости. Подрыв машины произошел 12 апреля. Агент попытался устранить Прозорова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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