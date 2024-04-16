ФСБ задержала россиянина, заминировавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ

Злоумышленник является агентом Украины
В Москве задержали россиянина, украинского агента, который подорвал машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом рассказали в ФСБ России.
«Задержан агент Украины. Он действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка», — сообщает ЦОС ФСБ. Информацию передает РИА Новости.
Подрыв машины произошел 12 апреля. Агент попытался устранить Прозорова.
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