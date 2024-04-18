В НАТО в очередной раз отказали Киеву в его ключевой просьбе

Украина не получит приглашения в НАТО к июлю этого года, заявил Мирча Джоанэ
Украина не получит приглашение вступить в НАТО к предстоящему саммиту, который пройдет в Вашингтоне в июле текущего года. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
«Я буду откровенен. Я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО», —
Ранее на Украине планировали стать членом НАТО после окончания конфликта в стране. Власти Киева просили зарезервировать для нее место в альянсе до этого времени
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