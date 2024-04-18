В НАТО в очередной раз отказали Киеву в его ключевой просьбе

18 апреля 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Украина не получит приглашения в НАТО к июлю этого года, заявил Мирча Джоанэ Фото: Официальный сайт президента Украины Украина не получит приглашение вступить в НАТО к предстоящему саммиту, который пройдет в Вашингтоне в июле текущего года. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. «Я буду откровенен. Я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО», — заявил Мирча Джоанэ на форуме по безопасности и обороне. Его слова приводит британская радиостанция LBC. Ранее на Украине планировали стать членом НАТО после окончания конфликта в стране. Власти Киева просили зарезервировать для нее место в альянсе до этого времени Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина не получит приглашение вступить в НАТО к предстоящему саммиту, который пройдет в Вашингтоне в июле текущего года. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. «Я буду откровенен. Я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО», — заявил Мирча Джоанэ на форуме по безопасности и обороне. Его слова приводит британская радиостанция LBC. Ранее на Украине планировали стать членом НАТО после окончания конфликта в стране. Власти Киева просили зарезервировать для нее место в альянсе до этого времени