В НАТО в очередной раз отказали Киеву в его ключевой просьбе

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Украина не получит приглашения в НАТО к июлю этого года, заявил Мирча Джоанэ Фото:

Украина не получит приглашение вступить в НАТО к предстоящему саммиту, который пройдет в Вашингтоне в июле текущего года. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«Я буду откровенен. Я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО», — заявил Мирча Джоанэ на форуме по безопасности и обороне. Его слова приводит британская радиостанция LBC.

Ранее на Украине планировали стать членом НАТО после окончания конфликта в стране. Власти Киева просили зарезервировать для нее место в альянсе до этого времени

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Украина не получит приглашение вступить в НАТО к предстоящему саммиту, который пройдет в Вашингтоне в июле текущего года. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. «Я буду откровенен. Я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО», — заявил Мирча Джоанэ на форуме по безопасности и обороне. Его слова приводит британская радиостанция LBC. Ранее на Украине планировали стать членом НАТО после окончания конфликта в стране. Власти Киева просили зарезервировать для нее место в альянсе до этого времени
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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