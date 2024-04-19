Известнейшая группа хакеров заявила о взломе баз данных ЦАХАЛ

Хакеры Anonymous пообещали обнародовать документы ЦАХАЛ

19 апреля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

По словам хакеров, они располагают более чем 20 гигабайтами данных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Известная хакерская группировка Anonymous объявила о взломе баз данных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и намерении опубликовать военные документы. Об этом сообщила израильская газета Jerusalem Post, ссылаясь на заявление. «Организация хакеров Anonymous в пятницу опубликовала заявление, в котором утверждает, что она взломала (базы данных — прим. URA.RU) ЦАХАЛ и, согласно заявлению, продемонстрирует предположительно военные документы», — говорится в сообщении. По словам хакеров, они располагают более чем 20 гигабайтами данных, включая свыше 233 тысяч документов. Презентационные слайды с логотипами подразделений Генерального штаба ЦАХАЛ были продемонстрированы в видео, прилагаемом к заявлению. По информации газеты Jerusalem Post, пока не ясно, насколько материалы, показанные в видео, являются подлинными. ЦАХАЛ отметил, что вероятность подобной утечки информации минимальна. Ранее российские хакеры из группировки Killnet объявили Израилю, что их правительственные системы подвергнутся информационной атаке. Таким образом они ответили на поддержку Израилем Украины в 2022 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известная хакерская группировка Anonymous объявила о взломе баз данных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и намерении опубликовать военные документы. Об этом сообщила израильская газета Jerusalem Post, ссылаясь на заявление. «Организация хакеров Anonymous в пятницу опубликовала заявление, в котором утверждает, что она взломала (базы данных — прим. URA.RU) ЦАХАЛ и, согласно заявлению, продемонстрирует предположительно военные документы», — говорится в сообщении. По словам хакеров, они располагают более чем 20 гигабайтами данных, включая свыше 233 тысяч документов. Презентационные слайды с логотипами подразделений Генерального штаба ЦАХАЛ были продемонстрированы в видео, прилагаемом к заявлению. По информации газеты Jerusalem Post, пока не ясно, насколько материалы, показанные в видео, являются подлинными. ЦАХАЛ отметил, что вероятность подобной утечки информации минимальна. Ранее российские хакеры из группировки Killnet объявили Израилю, что их правительственные системы подвергнутся информационной атаке. Таким образом они ответили на поддержку Израилем Украины в 2022 году.