Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки доставили в Москву

Шахина Аббасова, подозреваемого в совершении убийства в Москве, доставили в столицу для дальнейшего следствия. Инцидент произошел на юго-востоке города и был вызван конфликтом из-за парковочного места. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах
«Подозреваемых доставили в Москву в сопровождении оперативников», — передает сообщение источника ТАСС. Также в Москву доставили двух братьев Аббасова.
Подробности дела и обстоятельства преступления будут выясняться в ходе следственных действий. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, где им будет предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения. По информации столичного главка СК РФ, подозреваемого и двух соучастников задержали в Ростовской области.
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