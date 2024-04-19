Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки доставили в Москву

19 апреля 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Подозреваемые в убийстве были задержаны полицией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шахина Аббасова, подозреваемого в совершении убийства в Москве, доставили в столицу для дальнейшего следствия. Инцидент произошел на юго-востоке города и был вызван конфликтом из-за парковочного места. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах «Подозреваемых доставили в Москву в сопровождении оперативников», — передает сообщение источника ТАСС. Также в Москву доставили двух братьев Аббасова. Подробности дела и обстоятельства преступления будут выясняться в ходе следственных действий. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, где им будет предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения. По информации столичного главка СК РФ, подозреваемого и двух соучастников задержали в Ростовской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шахина Аббасова, подозреваемого в совершении убийства в Москве, доставили в столицу для дальнейшего следствия. Инцидент произошел на юго-востоке города и был вызван конфликтом из-за парковочного места. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах «Подозреваемых доставили в Москву в сопровождении оперативников», — передает сообщение источника ТАСС. Также в Москву доставили двух братьев Аббасова. Подробности дела и обстоятельства преступления будут выясняться в ходе следственных действий. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, где им будет предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения. По информации столичного главка СК РФ, подозреваемого и двух соучастников задержали в Ростовской области.