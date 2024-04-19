19 апреля 2024

Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки доставили в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемые в убийстве были задержаны полицией Фото:

Шахина Аббасова, подозреваемого в совершении убийства в Москве, доставили в столицу для дальнейшего следствия. Инцидент произошел на юго-востоке города и был вызван конфликтом из-за парковочного места. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах

«Подозреваемых доставили в Москву в сопровождении оперативников», — передает сообщение источника ТАСС. Также в Москву доставили двух братьев Аббасова.

Подробности дела и обстоятельства преступления будут выясняться в ходе следственных действий. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, где им будет предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения. По информации столичного главка СК РФ, подозреваемого и двух соучастников задержали в Ростовской области.

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Шахина Аббасова, подозреваемого в совершении убийства в Москве, доставили в столицу для дальнейшего следствия. Инцидент произошел на юго-востоке города и был вызван конфликтом из-за парковочного места. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах «Подозреваемых доставили в Москву в сопровождении оперативников», — передает сообщение источника ТАСС. Также в Москву доставили двух братьев Аббасова. Подробности дела и обстоятельства преступления будут выясняться в ходе следственных действий. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, где им будет предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения. По информации столичного главка СК РФ, подозреваемого и двух соучастников задержали в Ростовской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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