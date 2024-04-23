Скандал со спиленными елями под Челябинском может вылиться в уголовное дело

23 апреля 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Скандал разгорелся из-за переноса памятника Ленину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Лазурный Красноармейского района под Челябинском разгорается скандал из-за сноса шести елей ради памятника Ленину. Об этом URA.RU сообщили жители района, передав жалобу, отправленную в Генпрокуратуру РФ. «Частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за рубку, а равно повреждение лесных насаждений, если эти деяния совершены в значительном размере. В нашем случае данное деяние было совершено группой лиц и в том числе с лицами с использованием своего служебного положения. Это глава Лазурненского сельского поселения Кокшаров Максим Сергеевич и глава Красноармейского муниципального района Сергеев Сергей Юрьевич», — говорится в документе (имеется в распоряжении URA.RU). По словам организаторов, под документом на данный момент поставили подписи 25 местных жителей. Кроме того, еще один местный житель, ветеран МВД Леонид, также намерен подать заявления в отношении главы Лазурненского поселения Кокшарова. «В этой ситуации Кокшарову можно предъявить статью 292 УК РФ „Служебный подлог“, потому что здоровые деревья были спилены как больные (документы об аварийности деревьев изготовлены задним числом). Также это статья 285 УК („злоупотребление должностными полномочиями“) за принятие решения о спиле без полномочий на это, третий состав — покушение на мошенничество за нецелевое расходование бюджетных средств, поскольку определение подрядчика на спил за 95 тысяч рублей проводилось без конкурса», — уверен ветеран МВД. По его словам, помимо восстановления справедливости, жители намерены требовать высадки крупномерных деревьев взамен уничтоженных елок. Сам глава поселка Лазурного Кокшаров считает, что просто выполнял волю народа. Он не ожидал негативной реакции населения. «В рамках программы „Инициативного бюджетирования“ группа жителей выступила с инициативой переноса памятника Ленину от клуба, где он находится, к администрации. Проект предусматривал снос елей. В прошлом году инициативная группа разработала проект, в этом — администрация разыграла тендер, теперь подрядчик приступил к его реализации», — сообщил Кокшаров по телефону. По словам Кокшарова, за проект было организовано голосование в пабликах мэрии и поселкового совета депутатов. Большинством голосов жители его поддержали. На месте снесенных елей и перенесенного памятника появятся спортивная и детская площадки, а также зона отдыха. Без сноса деревьев перемещение памятника было невозможным Фото: сообщество «А.Л. Текслер, помоги» во «Вконтакте» https://vk.com/tekslerpomogi?w=wall-173961957_315520 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Лазурный Красноармейского района под Челябинском разгорается скандал из-за сноса шести елей ради памятника Ленину. Об этом URA.RU сообщили жители района, передав жалобу, отправленную в Генпрокуратуру РФ. «Частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за рубку, а равно повреждение лесных насаждений, если эти деяния совершены в значительном размере. В нашем случае данное деяние было совершено группой лиц и в том числе с лицами с использованием своего служебного положения. Это глава Лазурненского сельского поселения Кокшаров Максим Сергеевич и глава Красноармейского муниципального района Сергеев Сергей Юрьевич», — говорится в документе (имеется в распоряжении URA.RU). По словам организаторов, под документом на данный момент поставили подписи 25 местных жителей. Кроме того, еще один местный житель, ветеран МВД Леонид, также намерен подать заявления в отношении главы Лазурненского поселения Кокшарова. «В этой ситуации Кокшарову можно предъявить статью 292 УК РФ „Служебный подлог“, потому что здоровые деревья были спилены как больные (документы об аварийности деревьев изготовлены задним числом). Также это статья 285 УК („злоупотребление должностными полномочиями“) за принятие решения о спиле без полномочий на это, третий состав — покушение на мошенничество за нецелевое расходование бюджетных средств, поскольку определение подрядчика на спил за 95 тысяч рублей проводилось без конкурса», — уверен ветеран МВД. По его словам, помимо восстановления справедливости, жители намерены требовать высадки крупномерных деревьев взамен уничтоженных елок. Сам глава поселка Лазурного Кокшаров считает, что просто выполнял волю народа. Он не ожидал негативной реакции населения. «В рамках программы „Инициативного бюджетирования“ группа жителей выступила с инициативой переноса памятника Ленину от клуба, где он находится, к администрации. Проект предусматривал снос елей. В прошлом году инициативная группа разработала проект, в этом — администрация разыграла тендер, теперь подрядчик приступил к его реализации», — сообщил Кокшаров по телефону. По словам Кокшарова, за проект было организовано голосование в пабликах мэрии и поселкового совета депутатов. Большинством голосов жители его поддержали. На месте снесенных елей и перенесенного памятника появятся спортивная и детская площадки, а также зона отдыха.