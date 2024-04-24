Путин призвал проиндексировать стоимость капремонта

24 апреля 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Стоимость капремонта должна быть проиндексирована, заявил Владимир Путин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Необходимо оценить реальную стоимость капремонта и при необходимости проиндексировать ее. Об этом на совещании, посвященном вопросам ликвидации последствий наводнений, заявил президент России Владимир Путин. «У нас стоимость капремонта одного квадратного метра жилья была определена ранее соответствующим постановлением правительства и не индексировалась, несмотря на все наши попытки сдержать рост цен. Необходимо оценить реальную стоимость капитального ремонта и при необходимости внести изменения», — заявил Путин. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24». Глава государства добавил, что установленный размер выплат был зафиксирован в 2008 году, и с тех пор не пересматривался, хотя уже наступил 2024 год. Поэтому Владимир Путин попросил федеральные органы власти и социальные ведомства вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность индексации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Необходимо оценить реальную стоимость капремонта и при необходимости проиндексировать ее. Об этом на совещании, посвященном вопросам ликвидации последствий наводнений, заявил президент России Владимир Путин. «У нас стоимость капремонта одного квадратного метра жилья была определена ранее соответствующим постановлением правительства и не индексировалась, несмотря на все наши попытки сдержать рост цен. Необходимо оценить реальную стоимость капитального ремонта и при необходимости внести изменения», — заявил Путин. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24». Глава государства добавил, что установленный размер выплат был зафиксирован в 2008 году, и с тех пор не пересматривался, хотя уже наступил 2024 год. Поэтому Владимир Путин попросил федеральные органы власти и социальные ведомства вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность индексации.