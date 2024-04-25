Shot: в Москве поймали маньяка из приложения для знакомств

25 апреля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Ранее Александр Мерзликин зарезал троих человек, за что попал в тюрьму на 18 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Маньяк Александр Мерзликин познакомился с 60-летней женщиной через специальное приложение, затем убил и закопал тело на даче. Ее смогли поймать спустя полгода в Москве. Об этом пишет telegram-канал Shot. «60-летняя кладовщица Ольга познакомилась с Александром в Интернете прошлым летом… В конце ноября Александр пригласил Ольгу на дачу в Новой Москве, та предупредила мужа и уехала, но не вернулась домой ночевать, нарушив правило. Там ее и убили», — говорится в материале. Муж Ольги разрешал ей общаться с ухажерами в Интернете. Однако она должна соблюдать три условия: никогда не ночевать с другими мужчинами, лично знакомить мужа с ними и предупреждать о поездках. Однако это правило было нарушено во время поездки на дачу к Мерзликину. Там новый ухажер задушил, затем закопал Ольгу, а потом стер везде отпечатки пальцев. Труп лежал глубоко, поэтому силовики не смогли сразу его найти, пишет Shot. Сама Ольга была объявлена в розыск. Спустя полгода силовики вернулись на дачу к Мерзликину. Тот во всем признался. При этом оказалось, что ранее Мерзликин зарезал троих человек. За это его посадили на 18 лет, на свободу он вышел весной 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маньяк Александр Мерзликин познакомился с 60-летней женщиной через специальное приложение, затем убил и закопал тело на даче. Ее смогли поймать спустя полгода в Москве. Об этом пишет telegram-канал Shot. «60-летняя кладовщица Ольга познакомилась с Александром в Интернете прошлым летом… В конце ноября Александр пригласил Ольгу на дачу в Новой Москве, та предупредила мужа и уехала, но не вернулась домой ночевать, нарушив правило. Там ее и убили», — говорится в материале. Муж Ольги разрешал ей общаться с ухажерами в Интернете. Однако она должна соблюдать три условия: никогда не ночевать с другими мужчинами, лично знакомить мужа с ними и предупреждать о поездках. Однако это правило было нарушено во время поездки на дачу к Мерзликину. Там новый ухажер задушил, затем закопал Ольгу, а потом стер везде отпечатки пальцев. Труп лежал глубоко, поэтому силовики не смогли сразу его найти, пишет Shot. Сама Ольга была объявлена в розыск. Спустя полгода силовики вернулись на дачу к Мерзликину. Тот во всем признался. При этом оказалось, что ранее Мерзликин зарезал троих человек. За это его посадили на 18 лет, на свободу он вышел весной 2023 года.