В оперативных службах раскрыли правду о барабанщике «Коррозии металла»

Барабанщик «Коррозии металла» Марк Бейгун улетел в Москву
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Марк Бейгун не был доставлен в ОВД, заявили в оперативных службах Фото:

После концерта в Нижнем Новгороде барабанщика группы «Коррозия металла» Марка Бейгуна не доставляли в полицию. Ночью 27 апреля он покинул Нижний Новгород и отправился в Москву. Об этом рассказали в оперативных службах Нижегородской области.

«Барабанщика не доставляли в ОВД», — передает заявление оперслужб ТАСС. Там добавили, что музыкант уехал из Нижнего Новгорода в Москву ночью с 27 на 28 апреля. Лидер группы Сергей Троицкий утверждал, что Марк Бейгун находится в коме в больнице Нижнего Новгорода.

Участники группы «Коррозия металла» были задержаны в Нижнем Новгороде 28 апреля после демонстрации нацистской символики. По словам директор группы Марии Руновой, она получила сотрясение головного мозга при задержании. Группа отрицает использование нацистской символики и утверждает, что символ коловрата, использованный на концерте, не запрещен.

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После концерта в Нижнем Новгороде барабанщика группы «Коррозия металла» Марка Бейгуна не доставляли в полицию. Ночью 27 апреля он покинул Нижний Новгород и отправился в Москву. Об этом рассказали в оперативных службах Нижегородской области. «Барабанщика не доставляли в ОВД», — передает заявление оперслужб ТАСС. Там добавили, что музыкант уехал из Нижнего Новгорода в Москву ночью с 27 на 28 апреля. Лидер группы Сергей Троицкий утверждал, что Марк Бейгун находится в коме в больнице Нижнего Новгорода. Участники группы «Коррозия металла» были задержаны в Нижнем Новгороде 28 апреля после демонстрации нацистской символики. По словам директор группы Марии Руновой, она получила сотрясение головного мозга при задержании. Группа отрицает использование нацистской символики и утверждает, что символ коловрата, использованный на концерте, не запрещен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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