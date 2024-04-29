В оперативных службах раскрыли правду о барабанщике «Коррозии металла»

После концерта в Нижнем Новгороде барабанщика группы «Коррозия металла» Марка Бейгуна не доставляли в полицию. Ночью 27 апреля он покинул Нижний Новгород и отправился в Москву. Об этом рассказали в оперативных службах Нижегородской области.
«Барабанщика не доставляли в ОВД», — передает заявление оперслужб ТАСС. Там добавили, что музыкант уехал из Нижнего Новгорода в Москву ночью с 27 на 28 апреля. Лидер группы Сергей Троицкий утверждал, что Марк Бейгун находится в коме в больнице Нижнего Новгорода.
Участники группы «Коррозия металла» были задержаны в Нижнем Новгороде 28 апреля после демонстрации нацистской символики. По словам директор группы Марии Руновой, она получила сотрясение головного мозга при задержании. Группа отрицает использование нацистской символики и утверждает, что символ коловрата, использованный на концерте, не запрещен.
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