Baza разоблачила ложь лидера «Коррозии металла» о состоянии барабанщика

Baza: лидер «Коррозии металла» выдумал историю с комой барабанщика

29 апреля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Барабанщик «Коррозии металла» не впадал в кому после рейда силовиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU Барабанщик «Коррозии металла» Марк Бейгун не впадал в кому после рейда силовиков. Ранее об обратном заявил лидер коллектива Сергей Троицкий по прозвищу «Паук». «Информация про кому была вброшена лидером группы Сергеем Троицким для привлечения внимания», — об этом telegram-каналу Baza рассказал один из музыкантов «Коррозии металла». Он объяснил ложь лидера группы тем, что тот якобы хотел привлечь внимание к жестким действиям силовиков, сорвавших концерт «Коррозии» позапрошлой ночью. Ранее Троицкий на своей странице в соцсети написал, что «барабанщик Марк находится в коме после атаки трех бугаев во время нижегородской бойни». Позднее лидер «Коррозии металла» подтвердил эту информацию и в СМИ, добавив, что коллектив приостанавливает свою деятельность. 28 апреля участники культовой группы «Коррозия металла» были задержаны в Нижнем Новгороде. Директор музыкальной группы Мария Рунова заявила, что лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий был задержан за демонстрацию нацистской символики. Сама она якобы получила сотрясение головного мозга. На встрече с представителями СМИ Мария заявила, что группа не использует нацистскую символику, а символ коловрата, использованный во время концерта, не является запрещенным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Барабанщик «Коррозии металла» Марк Бейгун не впадал в кому после рейда силовиков. Ранее об обратном заявил лидер коллектива Сергей Троицкий по прозвищу «Паук». «Информация про кому была вброшена лидером группы Сергеем Троицким для привлечения внимания», — об этом telegram-каналу Baza рассказал один из музыкантов «Коррозии металла». Он объяснил ложь лидера группы тем, что тот якобы хотел привлечь внимание к жестким действиям силовиков, сорвавших концерт «Коррозии» позапрошлой ночью. Ранее Троицкий на своей странице в соцсети написал, что «барабанщик Марк находится в коме после атаки трех бугаев во время нижегородской бойни». Позднее лидер «Коррозии металла» подтвердил эту информацию и в СМИ, добавив, что коллектив приостанавливает свою деятельность. 28 апреля участники культовой группы «Коррозия металла» были задержаны в Нижнем Новгороде. Директор музыкальной группы Мария Рунова заявила, что лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий был задержан за демонстрацию нацистской символики. Сама она якобы получила сотрясение головного мозга. На встрече с представителями СМИ Мария заявила, что группа не использует нацистскую символику, а символ коловрата, использованный во время концерта, не является запрещенным.