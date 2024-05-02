Сервис кикшеринга будет штрафовать пермяков за неправильную парковку велосипедов

Электровелосипеды можно оставлять только на виртуальных парковках Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермяков будут штрафовать за парковку электровелосипедов вне виртуальной стоянки. Такие меры планирует применять сервис кикшеринга Whoosh.

«Как и в случае с электросамокатами, оставить велосипед после поездки можно только в точке виртуальной парковки. За оставление электровелосипеда вне парковки положен штраф, при системном повторении нарушений — блокировка аккаунта», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу Whoosh.

Уточняется, что сервис кикшеринга уже следит за порядком на парковках электровелосипедов в городе. Сотрудники компании круглосуточно ездят по городу и переставляют велосипеды, если они оставлены вне виртуальной парковки.

Ранее URA.RU рассказало, что администрация Перми планирует запретить парковку электровелосипедов на улицах города. До этого депутаты гордумы поддержали решение властей, которое ограничивает парковку элетросамокатов практически во всем городе. Сервисы кикшеринга Whoosh и Urent разместили свои электросамокаты на тех улицах, которые не входили в список запрещенных. Но их все равно эвакуировали. Urent заявил, что заберет свои самокаты. А Whoosh вместо этого разместил в Перми электровелосипеды.