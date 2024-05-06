В охране Зеленского нашли предателя

«Страна»: СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука
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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий,  stock
Охранника Зеленского обвиняют в передаче иностранным спецслужбам секретной информации Фото:

Служба безопасности Украины задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в сборе и передаче секретной информации об охраняемых лицах, включая президента Владимира Зеленского.

«Вчера СБУ по подозрению в госизмене задержала начальника одного из департаментов управления госохраны полковника Андрея Гука», — сообщает telegram-канал «Страны». Его обвиняют в сборе и передаче тайной информации об охраняемых лицах иностранным спецслужбам.

Помимо Гука, по данным издания «Страна», задержан еще один сотрудник госохраны. Его обвиняют в пособничестве.

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Служба безопасности Украины задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в сборе и передаче секретной информации об охраняемых лицах, включая президента Владимира Зеленского. «Вчера СБУ по подозрению в госизмене задержала начальника одного из департаментов управления госохраны полковника Андрея Гука», — сообщает telegram-канал «Страны». Его обвиняют в сборе и передаче тайной информации об охраняемых лицах иностранным спецслужбам. Помимо Гука, по данным издания «Страна», задержан еще один сотрудник госохраны. Его обвиняют в пособничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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