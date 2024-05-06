В охране Зеленского нашли предателя

«Страна»: СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука

06 мая 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Охранника Зеленского обвиняют в передаче иностранным спецслужбам секретной информации Фото: Официальный сайт президента Украины Служба безопасности Украины задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в сборе и передаче секретной информации об охраняемых лицах, включая президента Владимира Зеленского. «Вчера СБУ по подозрению в госизмене задержала начальника одного из департаментов управления госохраны полковника Андрея Гука», — сообщает telegram-канал «Страны». Его обвиняют в сборе и передаче тайной информации об охраняемых лицах иностранным спецслужбам. Помимо Гука, по данным издания «Страна», задержан еще один сотрудник госохраны. Его обвиняют в пособничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Служба безопасности Украины задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в сборе и передаче секретной информации об охраняемых лицах, включая президента Владимира Зеленского. «Вчера СБУ по подозрению в госизмене задержала начальника одного из департаментов управления госохраны полковника Андрея Гука», — сообщает telegram-канал «Страны». Его обвиняют в сборе и передаче тайной информации об охраняемых лицах иностранным спецслужбам. Помимо Гука, по данным издания «Страна», задержан еще один сотрудник госохраны. Его обвиняют в пособничестве.