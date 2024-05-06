В охране Зеленского нашли предателя

Служба безопасности Украины задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в сборе и передаче секретной информации об охраняемых лицах, включая президента Владимира Зеленского.
«Вчера СБУ по подозрению в госизмене задержала начальника одного из департаментов управления госохраны полковника Андрея Гука», — сообщает telegram-канал «Страны». Его обвиняют в сборе и передаче тайной информации об охраняемых лицах иностранным спецслужбам.
Помимо Гука, по данным издания «Страна», задержан еще один сотрудник госохраны. Его обвиняют в пособничестве.
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