Захарова оценила заслуги первого посла Гондураса в РФ

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Эльвира Сальгадо
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова выразила соболезнования насчет смерти Сальгадо и отметила его профессиональные качества Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва искренне соболезнует в связи со смертью первого чрезвычайного и полномочного посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Она отметила, что он внес огромный вклад в продвижение двустороннего сотрудничества стран.

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«Выражаем искренние соболезнования в связи с кончиной посла. Он был выпускником советского вуза, владел русским языком, стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве», — передает ТАСС слова Захаровой. Она добавила, что Сальгадо отличился высокими человеческими и профессиональными качествами. Кроме того, он внес огромный вклад в продвижение сотрудничества Гондураса и России.

Захарова подчеркнула, что РФ находится в тесном контакте с гондурасским МИД для решения вопросов. С российской стороны будет оказано необходимое содействие, заключила официальный представитель МИД.

Ранее сообщалось, что Сальгадо умер в Москве. Глава МИД Гондураса Энрике Рейна и президент страны Сиомара Кастро выразили свои соболезнования в связи с произошедшим. Рейна отметил, что на данный момент проводятся процедуры по репатриации чрезвычайного и полномочного посла государства.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва искренне соболезнует в связи со смертью первого чрезвычайного и полномочного посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Она отметила, что он внес огромный вклад в продвижение двустороннего сотрудничества стран. «Выражаем искренние соболезнования в связи с кончиной посла. Он был выпускником советского вуза, владел русским языком, стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве», — передает ТАСС слова Захаровой. Она добавила, что Сальгадо отличился высокими человеческими и профессиональными качествами. Кроме того, он внес огромный вклад в продвижение сотрудничества Гондураса и России. Захарова подчеркнула, что РФ находится в тесном контакте с гондурасским МИД для решения вопросов. С российской стороны будет оказано необходимое содействие, заключила официальный представитель МИД. Ранее сообщалось, что Сальгадо умер в Москве. Глава МИД Гондураса Энрике Рейна и президент страны Сиомара Кастро выразили свои соболезнования в связи с произошедшим. Рейна отметил, что на данный момент проводятся процедуры по репатриации чрезвычайного и полномочного посла государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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