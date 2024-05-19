Захарова оценила заслуги первого посла Гондураса в РФ

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Эльвира Сальгадо

19 мая 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Захарова выразила соболезнования насчет смерти Сальгадо и отметила его профессиональные качества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва искренне соболезнует в связи со смертью первого чрезвычайного и полномочного посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Она отметила, что он внес огромный вклад в продвижение двустороннего сотрудничества стран. Новость по теме Чем запомнился первый посол Гондураса в РФ Сальгадо, скончавшийся в Москве «Выражаем искренние соболезнования в связи с кончиной посла. Он был выпускником советского вуза, владел русским языком, стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве», — передает ТАСС слова Захаровой. Она добавила, что Сальгадо отличился высокими человеческими и профессиональными качествами. Кроме того, он внес огромный вклад в продвижение сотрудничества Гондураса и России. Захарова подчеркнула, что РФ находится в тесном контакте с гондурасским МИД для решения вопросов. С российской стороны будет оказано необходимое содействие, заключила официальный представитель МИД. Ранее сообщалось, что Сальгадо умер в Москве. Глава МИД Гондураса Энрике Рейна и президент страны Сиомара Кастро выразили свои соболезнования в связи с произошедшим. Рейна отметил, что на данный момент проводятся процедуры по репатриации чрезвычайного и полномочного посла государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва искренне соболезнует в связи со смертью первого чрезвычайного и полномочного посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Она отметила, что он внес огромный вклад в продвижение двустороннего сотрудничества стран. «Выражаем искренние соболезнования в связи с кончиной посла. Он был выпускником советского вуза, владел русским языком, стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве», — передает ТАСС слова Захаровой. Она добавила, что Сальгадо отличился высокими человеческими и профессиональными качествами. Кроме того, он внес огромный вклад в продвижение сотрудничества Гондураса и России. Захарова подчеркнула, что РФ находится в тесном контакте с гондурасским МИД для решения вопросов. С российской стороны будет оказано необходимое содействие, заключила официальный представитель МИД. Ранее сообщалось, что Сальгадо умер в Москве. Глава МИД Гондураса Энрике Рейна и президент страны Сиомара Кастро выразили свои соболезнования в связи с произошедшим. Рейна отметил, что на данный момент проводятся процедуры по репатриации чрезвычайного и полномочного посла государства.