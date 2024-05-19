Врач назвал симптом, который указывает на серьезные проблемы с легкими

Врач Нефедов: на серьезные проблемы с легкими указывает длительный кашель

19 мая 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Одним из наиболее опасных заболеваний дыхательных путей является рак легкого, заявил Нефедов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На серьезные заболевания легких и дыхательных путей может указывать кашель, который длится свыше трех недель. Также следует обратить внимание на боли в груди и одышку. Об этом сообщил врач-онколог высшей категории, торакальный хирург, к. м. н. Андрей Нефедов. «Среди них: кашель, который длится более трех недель, изменение его характера — появление хрипоты, странной мокроты или даже крови», — передает «Известия» слова Нефедова. Он добавил, что также нужно обратить внимание на боли в груди, в особенности, если они усиливается во время глубокого вдоха или кашля, и на одышку. Также постоянная слабость, усталость, необъяснимое снижение веса и свист при дыхании также указывают на множество заболеваний дыхательных путей и легких. В связи с этим, отметил онколог, следует немедленно обратиться к торакальному хирургу или врачу-пульмонологу. От самолечения в данном случае нужно отказаться. Онколог подчеркнул, что рак легкого является одним из наиболее опасных заболеваний дыхательной системы, а его развитие в значительной степени зависит от образа жизни человека. Курение, включая традиционные сигареты и современные устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, оказывает негативное воздействие на дыхательную систему и является основной причиной развития рака легкого. Нефедов настоятельно рекомендует отказаться от курения в качестве лучшей профилактики рака легкого. Врач акцентирует внимание на необходимости тщательного контроля за здоровьем у курильщиков и людей, находящихся в группе риска. Рак легкого часто не проявляет симптомов на ранних стадиях, когда возможности для успешного лечения наиболее высоки. Поэтому он рекомендует проходить низкодозную компьютерную томографию (НДКТ), особенно для людей в возрасте 55-70 лет, которые курят более пачки сигарет в день на протяжении 30 лет. НДКТ — это быстрый и эффективный метод обследования, который может выявить даже маленькие новообразования в легких. Специалист отмечает, что такой скрининг может снизить смертность от рака легкого на 20%, благодаря раннему обнаружению заболевания. Ранее правительство РФ выступило с инициативой по ужесточению контроля за рынком электронных сигарет. Источник в кабмине РФ сообщил о планах ввести запрет на добавление ароматизаторов в жидкости для вейпов. Основной целью предполагаемого запрета является сокращение потребления никотинсодержащих жидкостей, особенно среди молодежи. Медицинские эксперты указывают на то, что ароматизаторы могут создавать ложное впечатление безопасности использования продукции, в то время как на самом деле они повышают риск развития сердечно-сосудистых и хронических заболеваний легких. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На серьезные заболевания легких и дыхательных путей может указывать кашель, который длится свыше трех недель. Также следует обратить внимание на боли в груди и одышку. Об этом сообщил врач-онколог высшей категории, торакальный хирург, к. м. н. Андрей Нефедов. «Среди них: кашель, который длится более трех недель, изменение его характера — появление хрипоты, странной мокроты или даже крови», — передает «Известия» слова Нефедова. Он добавил, что также нужно обратить внимание на боли в груди, в особенности, если они усиливается во время глубокого вдоха или кашля, и на одышку. Также постоянная слабость, усталость, необъяснимое снижение веса и свист при дыхании также указывают на множество заболеваний дыхательных путей и легких. В связи с этим, отметил онколог, следует немедленно обратиться к торакальному хирургу или врачу-пульмонологу. От самолечения в данном случае нужно отказаться. Онколог подчеркнул, что рак легкого является одним из наиболее опасных заболеваний дыхательной системы, а его развитие в значительной степени зависит от образа жизни человека. Курение, включая традиционные сигареты и современные устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, оказывает негативное воздействие на дыхательную систему и является основной причиной развития рака легкого. Нефедов настоятельно рекомендует отказаться от курения в качестве лучшей профилактики рака легкого. Врач акцентирует внимание на необходимости тщательного контроля за здоровьем у курильщиков и людей, находящихся в группе риска. Рак легкого часто не проявляет симптомов на ранних стадиях, когда возможности для успешного лечения наиболее высоки. Поэтому он рекомендует проходить низкодозную компьютерную томографию (НДКТ), особенно для людей в возрасте 55-70 лет, которые курят более пачки сигарет в день на протяжении 30 лет. НДКТ — это быстрый и эффективный метод обследования, который может выявить даже маленькие новообразования в легких. Специалист отмечает, что такой скрининг может снизить смертность от рака легкого на 20%, благодаря раннему обнаружению заболевания. Ранее правительство РФ выступило с инициативой по ужесточению контроля за рынком электронных сигарет. Источник в кабмине РФ сообщил о планах ввести запрет на добавление ароматизаторов в жидкости для вейпов. Основной целью предполагаемого запрета является сокращение потребления никотинсодержащих жидкостей, особенно среди молодежи. Медицинские эксперты указывают на то, что ароматизаторы могут создавать ложное впечатление безопасности использования продукции, в то время как на самом деле они повышают риск развития сердечно-сосудистых и хронических заболеваний легких.