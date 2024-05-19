В центре Кемерова мигранты устроили перестрелку из автоматов. Видео

19 мая 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Полиция уже прибыла на место перестрелки, пишут СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU Возле новостройки в Кемерово произошла перестрелка. По предварительной информации, ее устроили мигранты. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Вооруженные мужчины заехали во двор на нескольких автомобилях. Шесть человек устроили перестрелку из автоматов и пистолетов, используя машины жильцов как прикрытие. Местные утверждают, что перед этим была погоня», — говорится в сообщении. На данный момент информации по перестрелке крайне мало. Неизвестно точно, какое оружие использовали мужчины, так же как и количество пострадавших. Судя по кадрам, они использовали автоматы. На место уже прибыли сотрудники полиции. Однако стрелявшие успели скрыться, как заявили местные жители. Портал NGS42.RU пишет со ссылкой на слова очевидцев, что перестрелку устроили мигранты. Они что-то кричали на иностранном языке. Все это произошло на территории ЖК «Мичуринские аллеи». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле новостройки в Кемерово произошла перестрелка. По предварительной информации, ее устроили мигранты. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Вооруженные мужчины заехали во двор на нескольких автомобилях. Шесть человек устроили перестрелку из автоматов и пистолетов, используя машины жильцов как прикрытие. Местные утверждают, что перед этим была погоня», — говорится в сообщении. На данный момент информации по перестрелке крайне мало. Неизвестно точно, какое оружие использовали мужчины, так же как и количество пострадавших. Судя по кадрам, они использовали автоматы. На место уже прибыли сотрудники полиции. Однако стрелявшие успели скрыться, как заявили местные жители. Портал NGS42.RU пишет со ссылкой на слова очевидцев, что перестрелку устроили мигранты. Они что-то кричали на иностранном языке. Все это произошло на территории ЖК «Мичуринские аллеи».