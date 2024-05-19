В Херсонской области беспилотник ВСУ ударил по микроавтобусу, погиб один человек

19 мая 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

В Херсонской области погиб один человек из-за атаки ВСУ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Алешкинском муниципальном округе Херсонской области микроавтобус с мирными жителями ударил беспилотник ВСУ. Погиб один человек, множество людей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Сегодня утром в селе Раденск Алешкинского муниципального округа украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми. <…> В результате взрыва один человек погиб», — написал Сальдо в своем telegram-канале . Также множество людей пострадало, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор региона утонил, что люди приехали из Скадовского района, чтобы убрать клубнику. Ранее Сальдо сообщал, что в результате ракетного удара по региону погибло 11 человек. Некоторые получили ранения от осколков, им оказывается медицинская помощь. Уточняется, что удар по населенному пункту был нанесен с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS. Губернатор Сальдо также сообщил о разрушении частного дома в результате ракетного обстрела. Микроавтобус в Херсонской области, который атаковали ВСУ Telegram-канал Владимира Сальдо https://t.me/SALDO_VGA/3243 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Алешкинском муниципальном округе Херсонской области микроавтобус с мирными жителями ударил беспилотник ВСУ. Погиб один человек, множество людей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Сегодня утром в селе Раденск Алешкинского муниципального округа украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми. <…> В результате взрыва один человек погиб», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Также множество людей пострадало, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор региона утонил, что люди приехали из Скадовского района, чтобы убрать клубнику. Ранее Сальдо сообщал, что в результате ракетного удара по региону погибло 11 человек. Некоторые получили ранения от осколков, им оказывается медицинская помощь. Уточняется, что удар по населенному пункту был нанесен с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS. Губернатор Сальдо также сообщил о разрушении частного дома в результате ракетного обстрела.