В МАГАТЭ не смогли ответить, кто совершал атаки на Запорожскую АЭС

Гросси: МАГАТЭ озвучит виновника обстрелов ЗАЭС, если получит доказательства

19 мая 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

В последний раз ЗАЭС была атакована 7 апреля Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщит, кто атаковал Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить эту информацию. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Если мои инспекторы смогут независимо подтвердить происхождение атак, то конечно, это моя обязанность [сообщить, кто ударял по станции]. В тех условиях, которые сложились у нас на ЗАЭС, это несколько затруднительно», — заявил Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости. Он надеется, что новых атак на станцию не последует. Последний удар по ЗАЭС был 7 апреля. Тогда пострадали трое сотрудников. В МАГАТЭ осудили эскалацию, а постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что этот инцидент является прямым нарушением конкретных принципов по защите станции. Украинская сторона в ответ заявила, что не причастна к удару. Подробнее об этом — в материале URA.RU. К концу апреля Гросси заявил, что ЗАЭС находится под угрозой хоть и новых атак беспилотников не было. Он напомнил, что ситуация может резко измениться в худшую сторону, передает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщит, кто атаковал Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить эту информацию. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Если мои инспекторы смогут независимо подтвердить происхождение атак, то конечно, это моя обязанность [сообщить, кто ударял по станции]. В тех условиях, которые сложились у нас на ЗАЭС, это несколько затруднительно», — заявил Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости. Он надеется, что новых атак на станцию не последует. Последний удар по ЗАЭС был 7 апреля. Тогда пострадали трое сотрудников. В МАГАТЭ осудили эскалацию, а постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что этот инцидент является прямым нарушением конкретных принципов по защите станции. Украинская сторона в ответ заявила, что не причастна к удару. Подробнее об этом — в материале URA.RU. К концу апреля Гросси заявил, что ЗАЭС находится под угрозой хоть и новых атак беспилотников не было. Он напомнил, что ситуация может резко измениться в худшую сторону, передает МК.RU.