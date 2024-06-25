МВД Абхазии: задержаны все подозреваемые в стрельбе на границе с Россией

Все подозреваемые в стрельбе на границе Абхазии и России, результатом которой стал один убитый и трое раненых, задержаны. Об этом сообщает МВД Абхазии.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», — сообщает ведомство. По информации МВД, силовики блокировали район, где скрывались подозреваемые. В результате переговоров злоумышленники предпочли сдаться.
Инцидент произошел 23 июня на границе с Россией. В результате перестрелки ранения получили таксист, женщина и мужчина. Погиб случайный прохожий.
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Все подозреваемые в стрельбе на границе Абхазии и России, результатом которой стал один убитый и трое раненых, задержаны. Об этом сообщает МВД Абхазии. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», — сообщает ведомство. По информации МВД, силовики блокировали район, где скрывались подозреваемые. В результате переговоров злоумышленники предпочли сдаться. Инцидент произошел 23 июня на границе с Россией. В результате перестрелки ранения получили таксист, женщина и мужчина. Погиб случайный прохожий.