МВД Абхазии: задержаны все подозреваемые в стрельбе на границе с Россией

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Перестрелка произошла 23 июня на КПП «Псоу» Фото:

Все подозреваемые в стрельбе на границе Абхазии и России, результатом которой стал один убитый и трое раненых, задержаны. Об этом сообщает МВД Абхазии.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», — сообщает ведомство. По информации МВД, силовики блокировали район, где скрывались подозреваемые. В результате переговоров злоумышленники предпочли сдаться.

Инцидент произошел 23 июня на границе с Россией. В результате перестрелки ранения получили таксист, женщина и мужчина. Погиб случайный прохожий.

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Все подозреваемые в стрельбе на границе Абхазии и России, результатом которой стал один убитый и трое раненых, задержаны. Об этом сообщает МВД Абхазии. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», — сообщает ведомство. По информации МВД, силовики блокировали район, где скрывались подозреваемые. В результате переговоров злоумышленники предпочли сдаться. Инцидент произошел 23 июня на границе с Россией. В результате перестрелки ранения получили таксист, женщина и мужчина. Погиб случайный прохожий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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