МВД Абхазии: задержаны все подозреваемые в стрельбе на границе с Россией

25 июня 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

Перестрелка произошла 23 июня на КПП «Псоу» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все подозреваемые в стрельбе на границе Абхазии и России, результатом которой стал один убитый и трое раненых, задержаны. Об этом сообщает МВД Абхазии. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», — сообщает ведомство. По информации МВД, силовики блокировали район, где скрывались подозреваемые. В результате переговоров злоумышленники предпочли сдаться. Инцидент произошел 23 июня на границе с Россией. В результате перестрелки ранения получили таксист, женщина и мужчина. Погиб случайный прохожий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все подозреваемые в стрельбе на границе Абхазии и России, результатом которой стал один убитый и трое раненых, задержаны. Об этом сообщает МВД Абхазии. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», — сообщает ведомство. По информации МВД, силовики блокировали район, где скрывались подозреваемые. В результате переговоров злоумышленники предпочли сдаться. Инцидент произошел 23 июня на границе с Россией. В результате перестрелки ранения получили таксист, женщина и мужчина. Погиб случайный прохожий.