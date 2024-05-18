18 мая 2024

Обрушилась крыша горящего завода в Санкт-Петербурге

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, дым, ледовая арена, пожар, угмк арена
Крыша обрушилась в загоревшемся цеху в Приморском районе Петербурга (архивное фото) Фото:

Произошло обрушение крыши горящего завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналисты. Уточняется, что на территории предприятия находится примерно150 тонн высокогорючей продукции на общую сумму 40 млн рублей.

«Обрушилась крыша горящего завода в Санкт-Петербурге. На складе находится порядка 150 тонн высокогорючей продукции», — передает РЕН ТВ. По информации пресс-службы МЧС, площадь возгорания составила 600 кв. метров.

Ранее сообщалось, что, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в цеховом здании. Дым, исходящий из горящего здания, виден в разных частях города.

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Произошло обрушение крыши горящего завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналисты. Уточняется, что на территории предприятия находится примерно150 тонн высокогорючей продукции на общую сумму 40 млн рублей. «Обрушилась крыша горящего завода в Санкт-Петербурге. На складе находится порядка 150 тонн высокогорючей продукции», — передает РЕН ТВ. По информации пресс-службы МЧС, площадь возгорания составила 600 кв. метров. Ранее сообщалось, что, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в цеховом здании. Дым, исходящий из горящего здания, виден в разных частях города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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