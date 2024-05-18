Обрушилась крыша горящего завода в Санкт-Петербурге

18 мая 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Крыша обрушилась в загоревшемся цеху в Приморском районе Петербурга (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Произошло обрушение крыши горящего завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналисты. Уточняется, что на территории предприятия находится примерно150 тонн высокогорючей продукции на общую сумму 40 млн рублей. «Обрушилась крыша горящего завода в Санкт-Петербурге. На складе находится порядка 150 тонн высокогорючей продукции», — передает РЕН ТВ. По информации пресс-службы МЧС, площадь возгорания составила 600 кв. метров. Ранее сообщалось, что, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в цеховом здании. Дым, исходящий из горящего здания, виден в разных частях города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Произошло обрушение крыши горящего завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналисты. Уточняется, что на территории предприятия находится примерно150 тонн высокогорючей продукции на общую сумму 40 млн рублей. «Обрушилась крыша горящего завода в Санкт-Петербурге. На складе находится порядка 150 тонн высокогорючей продукции», — передает РЕН ТВ. По информации пресс-службы МЧС, площадь возгорания составила 600 кв. метров. Ранее сообщалось, что, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в цеховом здании. Дым, исходящий из горящего здания, виден в разных частях города.