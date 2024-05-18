Произошло обрушение крыши горящего завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналисты. Уточняется, что на территории предприятия находится примерно150 тонн высокогорючей продукции на общую сумму 40 млн рублей.
«Обрушилась крыша горящего завода в Санкт-Петербурге. На складе находится порядка 150 тонн высокогорючей продукции», — передает РЕН ТВ. По информации пресс-службы МЧС, площадь возгорания составила 600 кв. метров.
Ранее сообщалось, что, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в цеховом здании. Дым, исходящий из горящего здания, виден в разных частях города.
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