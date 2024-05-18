В Петербурге повалил дым из-за пожара на промышленном объекте. Видео

18 мая 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

В Петербурге горит здание цеха на Автобусной улице (архивное фото) Фото: Карина Ванеш © URA.RU В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в цеховом здании, из-за чего дым виден в различных частях города. Об этом сообщили в МЧС. «В здании на Автобусной улице происходит горение на площади 100 кв. метров. Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС», — передает сообщение МЧС издание «Фонтанка». Отмечается, что для ликвидации возгорания были задействованы семь единиц техники и 30 спасателей. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в цеховом здании, из-за чего дым виден в различных частях города. Об этом сообщили в МЧС. «В здании на Автобусной улице происходит горение на площади 100 кв. метров. Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС», — передает сообщение МЧС издание «Фонтанка». Отмечается, что для ликвидации возгорания были задействованы семь единиц техники и 30 спасателей. На данный момент информации о пострадавших не поступало.