В Петербурге горит здание цеха на Автобусной улице (архивное фото)
В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в цеховом здании, из-за чего дым виден в различных частях города. Об этом сообщили в МЧС.
«В здании на Автобусной улице происходит горение на площади 100 кв. метров. Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС», — передает сообщение МЧС издание «Фонтанка».
Отмечается, что для ликвидации возгорания были задействованы семь единиц техники и 30 спасателей. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
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