В Петербурге повалил дым из-за пожара на промышленном объекте. Видео

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Референдум в Мариуполе. Горящее здание Горисполкома. Украина, дым, пожар, здание горисполкома, пожарная лестница, городской совет мариуполя
В Петербурге горит здание цеха на Автобусной улице (архивное фото) Фото:

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в цеховом здании, из-за чего дым виден в различных частях города. Об этом сообщили в МЧС.

«В здании на Автобусной улице происходит горение на площади 100 кв. метров. Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС», — передает сообщение МЧС издание «Фонтанка».

Отмечается, что для ликвидации возгорания были задействованы семь единиц техники и 30 спасателей. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в цеховом здании, из-за чего дым виден в различных частях города. Об этом сообщили в МЧС. «В здании на Автобусной улице происходит горение на площади 100 кв. метров. Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС», — передает сообщение МЧС издание «Фонтанка». Отмечается, что для ликвидации возгорания были задействованы семь единиц техники и 30 спасателей. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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