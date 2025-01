В выходные челябинцев зовут на «День снега», дискач 90-х и тюремную выставку. Афиша

Фото-проект «Зона» будет функционировать меньше месяца Фото: Алина Яковлева © URA.RU В Челябинске в выходные, 18 и 19 января, проведут дискотеку 90-х, рок-фестивали и соревнования по дрифту. Также жителей города зовут посмотреть на фотопроект «Зона», созданный легендарным фотографом Сергеем Васильевым. О том, где пройдут эти мероприятия, а также другие — вечеринки, настольные игры и фестиваль АУК — в материале URA.RU. Музыка нас связала: где потанцевать на выходных В клубе-ресторане «Заря» 18 января пройдет ужин с ведущим, а после полуночи танцы с диджеями. Вход свободный, после 23:00 мужчинам — 500 рублей. Также в 17:00 в «Заре» пройдет игра «МузЛото», в которой совместили лото и хиты караоке. Стоимость участия — 900 рублей. Перед вечеринками в ресторанах пройдут интеллектуальные и развлекательные игры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ретро-вечеринка запланирована 18 января в ресторане «Максимилианс». Для гостей заиграет лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х, а на сцене заведения выступит кавер-группа «Макинтош». За вход после 19:00 придется отдать 350 рублей. Там же 19 января состоится игры разума IMOM'S для женщин. Участниц будут ждать интересные вопросы, фотозона, шоу-программа и подарки. Сто Рок-вечеринки В клубе Ozz 18 декабря пройдет сразу две рок-тусовки. В 17:30 стартует Winter Rock Fest от группы «Каsтет. На нем выступят группы: NAKATANI, Hold Me, Gloomy Crows, The Mute. Стоимость билета — от 400 рублей. Мероприятие «Старый Новый Рок-н-ролл» начнется почти сразу же — в 19:30. На сцене появятся такие объединения: «Моя фобия», VooDoo, Touch The Cloud, Leaden Sunset. Ожидаются также спецгости — екатеринбуржцы из Kulak Lubvi. Стоимость посещения — от 350 рублей. Тюремная жизнь в кадрах Открытие выставки состоялось 14 января Фото: Алина Яковлева © URA.RU В галерее Larisa Depershmidt начала работу экспозиция под названием «Зона», демонстрирующая фотографии российских тюрем 1990-х годов, автором которых является челябинский фотограф Сергей Васильев. Выставка познакомит с бытом осужденных в мужских и женских колониях. При этом особое внимание уделено татуировкам, которые носили заключенные. Экспозиция будет открыта до 6 февраля, а цена билета составляет 300 рублей На вкус и цвет: настольные игры В Hobby Games 18 и 19 января будут проводить дружеские сражения в настольных играх. В субботу, сыграют в военную игру «Восходящее солнце», в «Игру престолов» с дополнением «Мать драконов» и в «Нечто». В воскресенье запланирована всего одна игра — «Ужас Аркхэма». В игровых сессиях будут участвовать от четверых до восьми человек. Стоимость участия — 300 рублей. Мероприятия в Челябинской области Сбор гостей на праздник снега назначен в 12:00 у ски-центра Фото: Размик Закарян © URA.RU На территории ГЛК «Солнечная долина» (Челябинская область) 19 января отметят день снега. Гостей ожидают анимация и «веселые старты», сладкие и фирменные подарки. На катке также будет организована развлекательная программа. Кроме того, на учебной трассе пройдут детские лыжные соревнования. Участие в мероприятиях бесплатное. На базе отдыха «Русский остров» 18 и 19 января пройдет второй этап соревнований по дрифту ULD WINTER DRIFT CUP. В рамках мероприятия будет доступна услуга дрифт-такси. Стоимость поездки составит тысячу рублей. Кроме того, гостям предложат взять в аренду картинг по цене 500 рублей за 15 минут и тюбинг за 200 рублей в час. Впервые будут организованы поездки с инструктором на снегоходах и квадроциклах, что обойдется в восемь тысяч рублей. Фестиваль аутентичной уральской кухни (АУК) В Челябинске 12 ресторанов запустили спецсеты к фестивалю АУК, который будет проходить с 14 по 30 января. Стоимость сета — 1700 рублей. Попробовать интересные сочетания предлагают такие заведения: «Буфет на Большой», Balance, «Камчатка», Hugs, «Бистро Y», Stories, «Луч», Plan B, Rou Rou, «ФортеПьяно», Prostobar и «Цыплята Табака». О том, в каких из этих мест подают горячее по мотивам басни Крылова, шаньгу с уткой, говядину на пихте и коктейль «Миасс» — в материале URA.RU.

