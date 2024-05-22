В Екатеринбурге отремонтируют памятник «Черный тюльпан»

23 мая 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Последний раз «Черный тюльпан» обновляли в 2009 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Памятник «Черный тюльпан», построенный на улице Луначарского в Екатеринбурге в 90-х годах в память о воинах-интернационалистах, могут отремонтировать уже в 2024 году. Но при условии, что позволит финансирование. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр Алексей Бубнов. «Все уставшее. По смете посмотрим, сколько стоит. Будем ремонтировать, главное, чтобы [в бюджете] деньги были. Если финансирование позволит, в этом году начнем, если нет — то в следующем», — сказал Бубнов. Чиновник также отметил, что следовало бы обновить и фонтан по-соседству, который тоже нуждается в ремонте. По словам Бубнова, «Черный тюльпан» последний раз ремонтировали в 2009 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Памятник «Черный тюльпан», построенный на улице Луначарского в Екатеринбурге в 90-х годах в память о воинах-интернационалистах, могут отремонтировать уже в 2024 году. Но при условии, что позволит финансирование. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр Алексей Бубнов. «Все уставшее. По смете посмотрим, сколько стоит. Будем ремонтировать, главное, чтобы [в бюджете] деньги были. Если финансирование позволит, в этом году начнем, если нет — то в следующем», — сказал Бубнов. Чиновник также отметил, что следовало бы обновить и фонтан по-соседству, который тоже нуждается в ремонте. По словам Бубнова, «Черный тюльпан» последний раз ремонтировали в 2009 году.