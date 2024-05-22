22 мая 2024

В Екатеринбурге отремонтируют памятник «Черный тюльпан»

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День ВДВ. Екатеринбург , вдв, день вдв, чёрный тюльпан, воздушно десантные войска
Последний раз «Черный тюльпан» обновляли в 2009 году Фото:

Памятник «Черный тюльпан», построенный на улице Луначарского в Екатеринбурге в 90-х годах в память о воинах-интернационалистах, могут отремонтировать уже в 2024 году. Но при условии, что позволит финансирование. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр Алексей Бубнов.

«Все уставшее. По смете посмотрим, сколько стоит. Будем ремонтировать, главное, чтобы [в бюджете] деньги были. Если финансирование позволит, в этом году начнем, если нет — то в следующем», — сказал Бубнов.

Чиновник также отметил, что следовало бы обновить и фонтан по-соседству, который тоже нуждается в ремонте. По словам Бубнова, «Черный тюльпан» последний раз ремонтировали в 2009 году.

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Памятник «Черный тюльпан», построенный на улице Луначарского в Екатеринбурге в 90-х годах в память о воинах-интернационалистах, могут отремонтировать уже в 2024 году. Но при условии, что позволит финансирование. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр Алексей Бубнов. «Все уставшее. По смете посмотрим, сколько стоит. Будем ремонтировать, главное, чтобы [в бюджете] деньги были. Если финансирование позволит, в этом году начнем, если нет — то в следующем», — сказал Бубнов. Чиновник также отметил, что следовало бы обновить и фонтан по-соседству, который тоже нуждается в ремонте. По словам Бубнова, «Черный тюльпан» последний раз ремонтировали в 2009 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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