Страны G7 и ЕС начали разработку санкций против российской альтернативы SWIFT

01 июня 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций в отношении банков, которые используют российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), разработанную как альтернативу SWIFT. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. «В обсуждении находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений», — передает Bloomberg. Это предложение может стать частью усилий по расширению экономического давления на Россию. Подобные санкции могут оказать значительное влияние на финансовые операции российских банков и их партнеров в других странах, которые пытаются найти способы для продолжения международных расчетов в обход западных финансовых ограничений. Решение о введении таких мер пока не принято, и обсуждения продолжаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций в отношении банков, которые используют российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), разработанную как альтернативу SWIFT. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. «В обсуждении находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений», — передает Bloomberg. Это предложение может стать частью усилий по расширению экономического давления на Россию. Подобные санкции могут оказать значительное влияние на финансовые операции российских банков и их партнеров в других странах, которые пытаются найти способы для продолжения международных расчетов в обход западных финансовых ограничений. Решение о введении таких мер пока не принято, и обсуждения продолжаются.