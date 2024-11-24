Пресс-секретарь Белого дома сбежала от российской журналистки. Видео

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Карин Жан-Пьер убежала от российской журналистки во время саммита G20
Карин Жан-Пьер убежала от российской журналистки во время саммита G20 Фото:

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопросы российской журналистки о поставках американских ракет ВСУ, сбежав от нее. Кадры побега Жан-Пьер показал Павел Зарубин, автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин».

«Вы можете остановиться, пожалуйста, пожалуйста!» — так Жан-Пьер попыталась избежать вопросов российской журналистки о военной поддержке Украины. После этого пресс-секретарь предпочла уйти. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал «Вести».

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопросы российской журналистки о поставках американских ракет ВСУ, сбежав от нее. Кадры побега Жан-Пьер показал Павел Зарубин, автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин». «Вы можете остановиться, пожалуйста, пожалуйста!» — так Жан-Пьер попыталась избежать вопросов российской журналистки о военной поддержке Украины. После этого пресс-секретарь предпочла уйти. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал «Вести».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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