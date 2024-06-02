Премьер Италии Мелони подтвердила участие Зеленского в саммите G7

02 июня 2024 в 09:16 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 Фото: Официальный сайт президента Украины На саммите G7, который состоится в середине июня, будет присутствовать глава Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил премьер-министр Италии Джорджа Мелони. «Мелони подтвердила присутствие на саммите Владимира Зеленского. Также там будут как минимум 15 стран и международных организаций», — передает агентство ANSA . Также на саммите будут: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, лидер Аргентины Хавьер Милей. Представители Бразилии, ЮАР и Индии пока официально не заявляли о своих планах принять участие, как об этом писали СМИ. Ранее Мелони заявила, что на саммите G7 будет присутствовать и Папа Римский Франциск. Ожидается, что он выступит на сессии, которая посвящена искусственному интеллекту. Саммит G7 будет проходить перед конференцией в Швейцарии. Главной темой станет конфликт на Украине. Россию на него не пригласили. В Кремле напомнили, что обсуждение мирного диалога невозможно без участия РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На саммите G7, который состоится в середине июня, будет присутствовать глава Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил премьер-министр Италии Джорджа Мелони. «Мелони подтвердила присутствие на саммите Владимира Зеленского. Также там будут как минимум 15 стран и международных организаций», — передает агентство ANSA. Также на саммите будут: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, лидер Аргентины Хавьер Милей. Представители Бразилии, ЮАР и Индии пока официально не заявляли о своих планах принять участие, как об этом писали СМИ. Ранее Мелони заявила, что на саммите G7 будет присутствовать и Папа Римский Франциск. Ожидается, что он выступит на сессии, которая посвящена искусственному интеллекту. Саммит G7 будет проходить перед конференцией в Швейцарии. Главной темой станет конфликт на Украине. Россию на него не пригласили. В Кремле напомнили, что обсуждение мирного диалога невозможно без участия РФ.