Премьер Италии Мелони подтвердила участие Зеленского в саммите G7

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, зеленская елена,  stock
Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 Фото:

На саммите G7, который состоится в середине июня, будет присутствовать глава Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Мелони подтвердила присутствие на саммите Владимира Зеленского. Также там будут как минимум 15 стран и международных организаций», — передает агентство ANSA.

Также на саммите будут: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, лидер Аргентины Хавьер Милей. Представители Бразилии, ЮАР и Индии пока официально не заявляли о своих планах принять участие, как об этом писали СМИ.

Ранее Мелони заявила, что на саммите G7 будет присутствовать и Папа Римский Франциск. Ожидается, что он выступит на сессии, которая посвящена искусственному интеллекту.

Саммит G7 будет проходить перед конференцией в Швейцарии. Главной темой станет конфликт на Украине. Россию на него не пригласили. В Кремле напомнили, что обсуждение мирного диалога невозможно без участия РФ.

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На саммите G7, который состоится в середине июня, будет присутствовать глава Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил премьер-министр Италии Джорджа Мелони. «Мелони подтвердила присутствие на саммите Владимира Зеленского. Также там будут как минимум 15 стран и международных организаций», — передает агентство ANSA. Также на саммите будут: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, лидер Аргентины Хавьер Милей. Представители Бразилии, ЮАР и Индии пока официально не заявляли о своих планах принять участие, как об этом писали СМИ. Ранее Мелони заявила, что на саммите G7 будет присутствовать и Папа Римский Франциск. Ожидается, что он выступит на сессии, которая посвящена искусственному интеллекту. Саммит G7 будет проходить перед конференцией в Швейцарии. Главной темой станет конфликт на Украине. Россию на него не пригласили. В Кремле напомнили, что обсуждение мирного диалога невозможно без участия РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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