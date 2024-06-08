Президент «Урала» останется, несмотря на вылет из РПЛ

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов остается на своем посту, несмотря на вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ), в которой она выступала с сезона 2013/2014. По словам Иванова, сейчас он формирует состав команды.
«Добавить мне нечего. „Урал“ готовится к новому сезону, а я буду формировать состав команды и дальше», — сказал Иванов изданию Sport24. Однако он отмечал, что готов к отставке, если такое решение будет принято.
1 июня «Урал» обыграл тольяттинский «Акрон» в ответном матче со счетом 2:1. Однако этого не хватило для сохранения в РПЛ: в первой игре, 29 мая на «Екатеринбург Арене», «шмели» проиграли 0:2. После вылета клуба футболисты стали уходить. Уже объявлено про Ибраиму Сиссе, Юрия Газинского, а также вратаря Илью Помазуна.
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