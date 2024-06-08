08 июня 2024

Президент «Урала» останется, несмотря на вылет из РПЛ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Григорий Иванов формирует состав и готовит команду к новому сезону
Григорий Иванов формирует состав и готовит команду к новому сезону Фото:

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов остается на своем посту, несмотря на вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ), в которой она выступала с сезона 2013/2014. По словам Иванова, сейчас он формирует состав команды.

«Добавить мне нечего. „Урал“ готовится к новому сезону, а я буду формировать состав команды и дальше», — сказал Иванов изданию Sport24. Однако он отмечал, что готов к отставке, если такое решение будет принято.

1 июня «Урал» обыграл тольяттинский «Акрон» в ответном матче со счетом 2:1. Однако этого не хватило для сохранения в РПЛ: в первой игре, 29 мая на «Екатеринбург Арене», «шмели» проиграли 0:2. После вылета клуба футболисты стали уходить. Уже объявлено про Ибраиму Сиссе, Юрия Газинского, а также вратаря Илью Помазуна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов остается на своем посту, несмотря на вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ), в которой она выступала с сезона 2013/2014. По словам Иванова, сейчас он формирует состав команды. «Добавить мне нечего. „Урал“ готовится к новому сезону, а я буду формировать состав команды и дальше», — сказал Иванов изданию Sport24. Однако он отмечал, что готов к отставке, если такое решение будет принято. 1 июня «Урал» обыграл тольяттинский «Акрон» в ответном матче со счетом 2:1. Однако этого не хватило для сохранения в РПЛ: в первой игре, 29 мая на «Екатеринбург Арене», «шмели» проиграли 0:2. После вылета клуба футболисты стали уходить. Уже объявлено про Ибраиму Сиссе, Юрия Газинского, а также вратаря Илью Помазуна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...