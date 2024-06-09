Грузовик вылетел в кювет
В Пермском крае на трассе недалеко от поселка Шадейка столкнулись легковой автомобиль «Субару» и КАМАЗ. Видео происшествия опубликовано в telegram-канале «ЧП и ДТП Пермь и край».
«ДТП на трассе Екатеринбург-Пермь, поселок Шадейка», — сказано в подписи к видео. На самом ролике видно, что легковой автомобиль вылетел в кювет и лежит на боку. Грузовик также опрокинулся, и кузов лежит отдельно.
В пресс-службе ГАИ Пермского края сообщили, что авария произошла 10 июня в 6:40. «Субару» пошел на обгон КАМАЗа и столкнулся с грузовиком, пишет perm.aif.ru.
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