09 июня 2024

В Пермском крае легковушка столкнулась с КАМАЗом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовик вылетел в кювет
Грузовик вылетел в кювет Фото:

В Пермском крае на трассе недалеко от поселка Шадейка столкнулись легковой автомобиль «Субару» и КАМАЗ. Видео происшествия опубликовано в telegram-канале «ЧП и ДТП Пермь и край».

«ДТП на трассе Екатеринбург-Пермь, поселок Шадейка», — сказано в подписи к видео. На самом ролике видно, что легковой автомобиль вылетел в кювет и лежит на боку. Грузовик также опрокинулся, и кузов лежит отдельно.

В пресс-службе ГАИ Пермского края сообщили, что авария произошла 10 июня в 6:40. «Субару» пошел на обгон КАМАЗа и столкнулся с грузовиком, пишет perm.aif.ru.

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В Пермском крае на трассе недалеко от поселка Шадейка столкнулись легковой автомобиль «Субару» и КАМАЗ. Видео происшествия опубликовано в telegram-канале «ЧП и ДТП Пермь и край». «ДТП на трассе Екатеринбург-Пермь, поселок Шадейка», — сказано в подписи к видео. На самом ролике видно, что легковой автомобиль вылетел в кювет и лежит на боку. Грузовик также опрокинулся, и кузов лежит отдельно. В пресс-службе ГАИ Пермского края сообщили, что авария произошла 10 июня в 6:40. «Субару» пошел на обгон КАМАЗа и столкнулся с грузовиком, пишет perm.aif.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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