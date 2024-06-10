В Красноуфимске (Свердловская область) женщина, находясь в алкогольном опьянении, зарезала 58-летнего супруга из-за ссоры. Пострадавший скончался на месте инцидента. Следователи направили уголовное дело в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по улице Пушкина, вступила в конфликт со своим мужем. На почве ссоры обвиняемая вооружилась ножом и причинила супругу ранения, от которых мужчина скончался на месте происшествия», — следует из сообщения.
По словам, пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть территориального ОВД от фельдшера скорой помощи. Как оказалось, конфликт произошел из-за личных неприязненных отношений. «Семейную ссору урегулировать мирным путем не удалось. Женщина схватила нож и нанесла два удара, которые оказались роковыми. В эпицентре домашней разборки оперуполномоченные изъяли ряд вещдоков, в том числе колюще-режущие предметы, емкости из-под алкоголя. Подозреваемую полицейские задержали и доставили для допроса, где она дала признательные показания о том, как все произошло», — пояснил полковник Горелых.
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