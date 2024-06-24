В Абхазии возбуждено уголовное дело после перестрелки на границе с Россией

В Абхазии по факту перестрелки на КПП «Псоу», который находится на границе с Россией, было возбуждено два уголовных дела по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Об этом сообщили в прокуратуре Гагрского района Абхазии.
«Уголовное дело заведено по статьям 117 „Незаконное хранение и перевозка оружия“ и 99, часть вторая — „Убийство“», — передает РИА Новости информацию из прокуратуры. Расследованием по делам поручено заниматься прокурорам района.
Ранее на границе Абхазии и России произошла перестрелка. В результате нее в Гагрском районе региона погиб один человек, еще трое были ранены рядом с российской границей. Позже количество пострадавших выросло до четырех человек. Среди них несовершеннолетняя девочка, которая получила сквозное ранение руки, и двое мужчин, получившие ранения брюшной полости и ноги. Еще один пострадавший неизвестен.
Также были установлены личности стрелявших в Абхазии на КПП. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что в регионе была объявлена тревога, усилены посты, а все службы были нацелены на поиск и задержание преступников. Кроме того, он уточнил, что среди раненных не было граждан России. Пострадали женщина, мужчина и таксист, также погиб случайный прихожий.
Сам момент стрельбы в Абхазии попал на видео. На кадрах видно, что люди шли по территории КПП, когда преступники открыли огонь. Отмечается, что после стрельбы нападавшие скрылись, передает 360.ru.
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