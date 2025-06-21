Россия и США не ведут переговоров по вопросам стратегических наступательных вооружений, ракет средней и меньшей дальности, противоракетной обороны и договора по открытому небу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, по этим вопросам переговоры не идут», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о диалоге между Москвой и Вашингтоном по указанным аспектам стратегической стабильности. В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин не поднимал тему стратегической стабильности в контексте отношений с США.
Ранее, в июле прошлого года, глава государства отмечал, что основные документы, обеспечивающие международную безопасность, были разрушены по инициативе Соединенных Штатов. Тогда же Путин подчеркивал, что Россия готова обсуждать новые правовые основы стратегической стабильности при условии ясной позиции Вашингтона.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный СССР и США в 1987 году, перестал действовать после выхода из него американской стороны в 2019 году. После этого Россия заявила о готовности соблюдать мораторий на развертывание подобных ракет в одностороннем порядке до появления их у США. Однако в декабре 2024 года президент России предупредил, что в случае размещения американских систем Москва снимет с себя все ограничения. В начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российский односторонний мораторий близок к завершению из-за отсутствия ответных шагов Запада.
США также вышли из Договора по открытому небу в ноябре 2020 года, не раз обвиняя Москву в его нарушении. После этого Россия также официально прекратила участие в соглашении, возложив ответственность за развал договора на Вашингтон
Договор об ограничении систем противоракетной обороны был денонсирован США в 2002 году. По словам Путина, это событие послужило началом новой гонки вооружений. После того, как все предложения России были отвергнуты американской стороной, а ее предложения и опасения оставлены Вашингтоном без внимания, она приступила к созданию новых вооружений, способных преодолевать современные системы ПРО, включая комплекс «Орешник».
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