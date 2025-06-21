Лукашенко встретился со спецпосланником Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко встретился со спецпосланником президента США Келлогом
Лукашенко встретился со спецпосланником президента США Келлогом Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента США, Китом Келлогом. Об этом сообщает Пул Первого.

Стороны тепло обменялись приветствиями. «Мой друг!» — сказал Келлог Лукашенко. «Какие люди! Привет дорогой!» — ответил белорусский лидер. Ранее Белый Дом предупреждал о планируемом визите Келлога в Белоруссию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента США, Китом Келлогом. Об этом сообщает Пул Первого. Стороны тепло обменялись приветствиями. «Мой друг!» — сказал Келлог Лукашенко. «Какие люди! Привет дорогой!» — ответил белорусский лидер. Ранее Белый Дом предупреждал о планируемом визите Келлога в Белоруссию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...