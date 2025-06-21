Лукашенко встретился со спецпосланником Трампа

Лукашенко встретился со спецпосланником президента США Келлогом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента США, Китом Келлогом. Об этом сообщает Пул Первого.
Стороны тепло обменялись приветствиями. «Мой друг!» — сказал Келлог Лукашенко. «Какие люди! Привет дорогой!» — ответил белорусский лидер. Ранее Белый Дом предупреждал о планируемом визите Келлога в Белоруссию.
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