Что ждать России после назначения Марка Рютте на пост генсека НАТО

Смена генерального секретаря НАТО не повлечет за собой изменений в риторике альянса и его подходах к оказанию помощи Украине. Таким мнением поделился глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Запад сохраняет агрессивную позицию в отношении РФ. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назначен новым генсеком НАТО.
«Имена и фамилии могут меняться, но пока западные страны ведут себя крайне агрессивно по отношению к нам. Поэтому, увы, нет», — заявил Пушилин РИА Новости в ответ на вопрос об изменении риторики и подходов НАТО после назначения нового генсека.
Ранее НАТО утвердила Марка Рютте в качестве следующего генерального секретаря альянса, передает «Национальная служба новостей». Бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поприветствовал своего преемника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО является вражеским для России альянсом, передает
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