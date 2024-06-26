Что ждать России после назначения Марка Рютте на пост генсека НАТО

Пушилин: от смены фамилий риторика НАТО по Украине не поменяется
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по подготовке расширенного заседания совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 28 мая 2024. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин сообщил, что западные страны сохраняют агрессивную позицию в отношении России Фото:

Смена генерального секретаря НАТО не повлечет за собой изменений в риторике альянса и его подходах к оказанию помощи Украине. Таким мнением поделился глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Запад сохраняет агрессивную позицию в отношении РФ. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назначен новым генсеком НАТО.

«Имена и фамилии могут меняться, но пока западные страны ведут себя крайне агрессивно по отношению к нам. Поэтому, увы, нет», — заявил Пушилин РИА Новости в ответ на вопрос об изменении риторики и подходов НАТО после назначения нового генсека.

Ранее НАТО утвердила Марка Рютте в качестве следующего генерального секретаря альянса, передает «Национальная служба новостей». Бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поприветствовал своего преемника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО является вражеским для России альянсом, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Смена генерального секретаря НАТО не повлечет за собой изменений в риторике альянса и его подходах к оказанию помощи Украине. Таким мнением поделился глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Запад сохраняет агрессивную позицию в отношении РФ. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назначен новым генсеком НАТО. «Имена и фамилии могут меняться, но пока западные страны ведут себя крайне агрессивно по отношению к нам. Поэтому, увы, нет», — заявил Пушилин РИА Новости в ответ на вопрос об изменении риторики и подходов НАТО после назначения нового генсека. Ранее НАТО утвердила Марка Рютте в качестве следующего генерального секретаря альянса, передает «Национальная служба новостей». Бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поприветствовал своего преемника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО является вражеским для России альянсом, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...