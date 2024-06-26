Что ждать России после назначения Марка Рютте на пост генсека НАТО

Пушилин: от смены фамилий риторика НАТО по Украине не поменяется

26 июня 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сообщил, что западные страны сохраняют агрессивную позицию в отношении России Фото: Роман Наумов © URA.RU Смена генерального секретаря НАТО не повлечет за собой изменений в риторике альянса и его подходах к оказанию помощи Украине. Таким мнением поделился глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Запад сохраняет агрессивную позицию в отношении РФ. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назначен новым генсеком НАТО. «Имена и фамилии могут меняться, но пока западные страны ведут себя крайне агрессивно по отношению к нам. Поэтому, увы, нет», — заявил Пушилин РИА Новости в ответ на вопрос об изменении риторики и подходов НАТО после назначения нового генсека. Ранее НАТО утвердила Марка Рютте в качестве следующего генерального секретаря альянса, передает «Национальная служба новостей». Бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поприветствовал своего преемника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО является вражеским для России альянсом, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смена генерального секретаря НАТО не повлечет за собой изменений в риторике альянса и его подходах к оказанию помощи Украине. Таким мнением поделился глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Запад сохраняет агрессивную позицию в отношении РФ. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назначен новым генсеком НАТО. «Имена и фамилии могут меняться, но пока западные страны ведут себя крайне агрессивно по отношению к нам. Поэтому, увы, нет», — заявил Пушилин РИА Новости в ответ на вопрос об изменении риторики и подходов НАТО после назначения нового генсека. Ранее НАТО утвердила Марка Рютте в качестве следующего генерального секретаря альянса, передает «Национальная служба новостей». Бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поприветствовал своего преемника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО является вражеским для России альянсом, передает RT.