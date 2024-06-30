В Госдуме обратились к Канье Уэсту на фоне его визита в Россию

Депутат Госдумы Милонов попросил Канье Уэста не ходить по России в неглиже
© Служба новостей «URA.RU»
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Канье Уэст приехал в РФ на юбилей дизайнера Гоши Рубчинского
Канье Уэст приехал в РФ на юбилей дизайнера Гоши Рубчинского Фото:

Рэпер Канье Уэст, который находится в Москве, должен вести себя спокойно и не ходить по улицам полуголым. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, призвав Уэста посетить Третьяковскую галерею и парк «Патриот». 

«Я слышал, что уважаемый Канье склонен к фланированию (прохаживаться без всякой цели — прим. URA.RU) по улицам в неглиже со своей супругой. Считаю, что американец должен воздержаться от своих привычек и провести время в нашей столице достойно. В Третьяковку может сходить, парк „Патриот“ или „Зарядье“», — высказался Виталий Милонов в разговоре с telegram-каналом «Осторожно Media».

Ранее стало известно, что Канье Уэст прибыл в Москву. Продюсер Яна Рудковская предположила, что рэпер выступит с концертом в «Лужниках». Однако официальной информации по этому поводу еще нет. Источник RT сообщил, что Уэст приехал в Россию, чтобы отпраздновать день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.

О том, что концерта в «Лужниках» не будет, заявил президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. По его словам, если бы такое мероприятие и состоялось, то оно должно было заранее пройти множество согласований с правительством Москвы.

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Рэпер Канье Уэст, который находится в Москве, должен вести себя спокойно и не ходить по улицам полуголым. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, призвав Уэста посетить Третьяковскую галерею и парк «Патриот».  «Я слышал, что уважаемый Канье склонен к фланированию (прохаживаться без всякой цели — прим. URA.RU) по улицам в неглиже со своей супругой. Считаю, что американец должен воздержаться от своих привычек и провести время в нашей столице достойно. В Третьяковку может сходить, парк „Патриот“ или „Зарядье“», — высказался Виталий Милонов в разговоре с telegram-каналом «Осторожно Media». Ранее стало известно, что Канье Уэст прибыл в Москву. Продюсер Яна Рудковская предположила, что рэпер выступит с концертом в «Лужниках». Однако официальной информации по этому поводу еще нет. Источник RT сообщил, что Уэст приехал в Россию, чтобы отпраздновать день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. О том, что концерта в «Лужниках» не будет, заявил президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. По его словам, если бы такое мероприятие и состоялось, то оно должно было заранее пройти множество согласований с правительством Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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