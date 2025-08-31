«Они не унимаются»: Песков прокомментировал заявления западных политиков о «хищнике» Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 августа прокомментировал заявления западных политиков, которые назвали главу РФ Владимира Путина «хищником». По словам представителя Кремля, европейские страны продолжают придерживаться воинственной риторики, мешая мирному процессу урегулирования конфликта на Украине.
«Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд, они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, которого придерживается наш президент, президент Путин, да и президент США Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло, трудно переоценить. И мы признательны за эти усилия. Европейцы мешают этим усилиям», — заявил Песков во время саммита ШОС в Китае. Видео с комментарием опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
По словам представителя Кремля, страны Европы «вставляют палки в колеса» мирным инициативам, поддерживая продолжение конфликта со стороны Киева. Песков отметил, что подобная политика делает ситуацию для Украины только хуже и не приведет к положительному результату. В то же время Россия сохраняет настрой на политико-дипломатическое урегулирование, однако не видит встречных шагов со стороны украинских властей. Пресс-секретарь также добавил, что Европа исторически стремится сдерживать РФ и препятствовать развитию российско-американского диалога.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь с официальным визитом в Латвии, выступила с резкой критикой в адрес президента России Владимира Путина, охарактеризовав его как «хищника». Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость для Европы быть готовой к возможным угрозам в будущем, передает «Царьград». Председатель Еврокомиссии также особо выделила стратегическое значение Латвии как одного из основных центров по противодействию дронам в европейском пространстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.