На трассе М-5 в Челябинской области 11 июля в рамках пресс-тура журналистам показали, как происходят буровзрывные работы на участке реконструкции. Как сообщил глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, увеличение полосности и реконструкция необходимы из-за перегруженности трассы.
«В двухполосном исполнении автодорога М-5 не может функционировать в безопасном формате. Большинство аварий на федеральной сети Челябинской области происходит на ней», — уточнил URA.RU Муравьев. Повышение безопасности и увеличение пропускной способности стали одними из основных факторов расширения и реконструкции трассы.
В пиковые периоды через трассу М-5 в регионе проходит порядка 17 тысяч автомобилей. Порядка 40% транспорта — большегрузы, перевозящие товар. Глава Южноуральского Росавтодора отметил, что особенно условия усложняются зимой. В периоды сильных снегопадов создаются риски при движении автомобилей по высоким перевалам и затяжным подъемам.
Ко второму этапу реконструкции дорожники перешли в мае. Перевести последний участок трассы М-5 в четырехполосное исполнение планируют в 2024 году. Это позволит сократить время поездки от Челябинска до Миасса минимум на полчаса.
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