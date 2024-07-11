11 июля 2024

Челябинские дорожники показали, как происходят взрывы на трассе М-5. Фото, видео

Трасса М-5 стала лидером по авариям среди федеральных трасс Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дороги м5. Челябинск
Реконструкция позволит сделать трассу безопасней и комфортней Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области 11 июля в рамках пресс-тура журналистам показали, как происходят буровзрывные работы на участке реконструкции. Как сообщил глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, увеличение полосности и реконструкция необходимы из-за перегруженности трассы.

«В двухполосном исполнении автодорога М-5 не может функционировать в безопасном формате. Большинство аварий на федеральной сети Челябинской области происходит на ней», — уточнил URA.RU Муравьев. Повышение безопасности и увеличение пропускной способности стали одними из основных факторов расширения и реконструкции трассы.

В пиковые периоды через трассу М-5 в регионе проходит порядка 17 тысяч автомобилей. Порядка 40% транспорта — большегрузы, перевозящие товар. Глава Южноуральского Росавтодора отметил, что особенно условия усложняются зимой. В периоды сильных снегопадов создаются риски при движении автомобилей по высоким перевалам и затяжным подъемам.

Ко второму этапу реконструкции дорожники перешли в мае. Перевести последний участок трассы М-5 в четырехполосное исполнение планируют в 2024 году. Это позволит сократить время поездки от Челябинска до Миасса минимум на полчаса.

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На трассе М-5 в Челябинской области 11 июля в рамках пресс-тура журналистам показали, как происходят буровзрывные работы на участке реконструкции. Как сообщил глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, увеличение полосности и реконструкция необходимы из-за перегруженности трассы. «В двухполосном исполнении автодорога М-5 не может функционировать в безопасном формате. Большинство аварий на федеральной сети Челябинской области происходит на ней», — уточнил URA.RU Муравьев. Повышение безопасности и увеличение пропускной способности стали одними из основных факторов расширения и реконструкции трассы. В пиковые периоды через трассу М-5 в регионе проходит порядка 17 тысяч автомобилей. Порядка 40% транспорта — большегрузы, перевозящие товар. Глава Южноуральского Росавтодора отметил, что особенно условия усложняются зимой. В периоды сильных снегопадов создаются риски при движении автомобилей по высоким перевалам и затяжным подъемам. Ко второму этапу реконструкции дорожники перешли в мае. Перевести последний участок трассы М-5 в четырехполосное исполнение планируют в 2024 году. Это позволит сократить время поездки от Челябинска до Миасса минимум на полчаса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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