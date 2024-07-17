Свердловский областной суд оставил в силе решение первой инстанции об отправке в стационар психбольницы Дмитрия Гребенкина, пристававшего к девушкам в Екатеринбурге. Процесс проходил в закрытом режиме, прессу пустили лишь на оглашение, передает корреспондент URA.RU.
«Заслушав выступления сторон, суд постановил оставить без изменений постановление Октябрьского районного суда», — озвучила решение судья Наталья Цейзер. Гребенкин теперь обязан пройти экспертизы.
Пострадавшая, пришедшая в суд, рассказала URA.RU, что семья Гребенкина связывалась с ней, чтобы «замять» дело. Она отказалась. Сам Гребенкин и его родные отказались от общения с журналистом.
Гребенкин попал в новостную повестку в феврале. Несколько горожанок обвинили его в домогательствах. Свои поступки парень объяснил желанием познакомиться с представительницами противоположного пола. В начале апреля Дмитрий попытался улететь в Москву, но его задержали в аэропорту Кольцово.
Затем суд арестовал его на восемь суток, а через день против него было возбуждено уголовное дело за побои. Вскоре в деле появился еще один эпизод. От действий Гребенкина пострадал юноша, который пытался защитить одну из девушек. Студент брызнул ему в лицо перцовым баллончиком. В конце мая они заключили мировое соглашение. Сейчас юношу обвиняют в нанесении побоев (ст. 166 УК РФ), в его деле два эпизода. В медучреждение его отправили, потому что его случай посчитали непростым, требующим тщательного анализа в условиях стационара. Хотя до этого он посетил медиков амбулаторно.
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