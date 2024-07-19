Екатеринбурженка обвинила старшего брата своего парня в изнасиловании

Девушка полтора месяца подвергалась насилию (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге девушка обвинила 30-летнего брата своего парня в изнасиловании, пока ее сожитель находился на работе. Она уверяет, что сексуальному насилию подвергалась около полутора месяцев. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Молодая пара жила в одной квартире со старшим братом. Пока сожитель девушки трудился охранником, его брат сексуально домогался ее. Заявление было написано только спустя несколько месяцев. Обвиняемого задержали», — сказал собеседник. Он отметил, что в деле четыре эпизода — три произошли в июне, один в этом месяце. Обидчик ранее уже был судим за кражу, разбой с применением пистолета и изнасилование.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.