Екатеринбуржец признался, что месяц насиловал девушку своего брата

Екатеринбуржец признался в изнасиловании девушки своего брата, ему грозит до шести лет тюрьмы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье.
По его словам, все трое жили в одной квартире — в доме по улице Академической. «Парень работает охранником в банке, его девушка — воспитателем в детсаду. Минимум четырежды с начала июня, когда она оставалась с братом сожителя, тот ее насиловал. Он, ранее судимый по трем статьям, во всем признался полиции, сейчас задержан», — поделился собеседник.
По данным другого источника, возбуждено уголовное дело по 131-й статье УК РФ (Изнасилование). Об инциденте URA.RU сообщало накануне.
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