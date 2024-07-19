19 июля 2024

Екатеринбуржец признался, что месяц насиловал девушку своего брата

© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ
Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ Фото:

Екатеринбуржец признался в изнасиловании девушки своего брата, ему грозит до шести лет тюрьмы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье.

По его словам, все трое жили в одной квартире — в доме по улице Академической. «Парень работает охранником в банке, его девушка — воспитателем в детсаду. Минимум четырежды с начала июня, когда она оставалась с братом сожителя, тот ее насиловал. Он, ранее судимый по трем статьям, во всем признался полиции, сейчас задержан», — поделился собеседник.

По данным другого источника, возбуждено уголовное дело по 131-й статье УК РФ (Изнасилование). Об инциденте URA.RU сообщало накануне.

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Екатеринбуржец признался в изнасиловании девушки своего брата, ему грозит до шести лет тюрьмы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье. По его словам, все трое жили в одной квартире — в доме по улице Академической. «Парень работает охранником в банке, его девушка — воспитателем в детсаду. Минимум четырежды с начала июня, когда она оставалась с братом сожителя, тот ее насиловал. Он, ранее судимый по трем статьям, во всем признался полиции, сейчас задержан», — поделился собеседник. По данным другого источника, возбуждено уголовное дело по 131-й статье УК РФ (Изнасилование). Об инциденте URA.RU сообщало накануне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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