За дело против свердловчанки, душившей ребенка, взялся Бастрыкин

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела жительницы Каменска-Уральского, которая на видео душила маленького сына из мести мужу. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства", — следует из сообщения.
Общественный резонанс начался из-за видео, которое появилось в социальных сетях. На кадрах Дарья сжимает горло своему маленькому сыну. Видео сделано из мести супругу, который, предположительно, ушел из семьи после конфликта. Молодая мать таким образом пыталась вернуть мужа обратно. Как оказалось, видео было сделано год назад. Однако против матери возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ.
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