Силовики рассказали, как погибла девочка в реке под Каменском-Уральским

Трагический инцидент, унесший жизнь 14-летней девочки, произошел в Каменске-Уральском. Спасательные службы нашли тело подростка 27 июля, однако установлено, что несчастный случай случился двумя днями ранее. По данным силовиков, девочка упала в воду с моста, куда она пришла вместе с подругой.
«Вечером 25 июля, в районе 19 часов, указанная девочка вместе со своей ровесницей… гуляли в старой части города Каменск-Уральский, около моста через реку Исеть... Когда подростки переходили мост, то решили немного посидеть в месте, где середина моста... Одна из подружек внезапно соскользнула со строения и упала в воду. Несмотря на попытки спасти девочку, к сожалению, она утонула. Тело ребенка удалось найти только 27 июля», — рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По данным пресс-службы Следственного комитета Свердловской области, следователи уже провели осмотр места происшествия и тела погибшей, провели опросы и назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения всех обстоятельств случившегося. Сейчас проверяется, почему свидетели с прогулочного катера "Стелс" не оказали помощь тонувшей девочке.
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