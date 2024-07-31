The World: страны НАТО извлекают уроки из СВО

Страны-члены НАТО и страны Балтии пристально следят за спецоперацией и извлекают из нее уроки. Об этом сообщает корреспондент журнала The World Дэниел Офман.
«По всей Европе страны НАТО пристально следят за Украиной. Их интересует не только исход конфликта, но и то, как он ведется, какие инструменты используются», — заявил корреспондент издания Офман. Также уточняется, что и балтийские страны следят за ходом СВО.
Кроме того, генеральный секретарь МИД Эстонии Джонатан Всевиов сообщил, что в Европе произошел «пожар» из-за спецоперации. По его словам, конфликт на Украине имеет экзистенциальный характер, что затрагивает и европейские страны.
Также немецкий эксперт Андрис Банка рассказал изданию, что наступление ВС РФ продемонстрировало реальную боевую силу страны. «Я думаю, что главный вывод заключается в том, что количество по-прежнему имеет значение», — заявил эксперт.
Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что страны альянса планируют разработать новую стратегию в отношении РФ. Она направлена на объединение всех союзников НАТО во взаимодействии с Россией, передает 360.ru.
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