The World: страны НАТО извлекают уроки из СВО

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Представители стран НАТО заявили, что Россия продемонстрировала реальную боевую силу во время своего наступления в конфликте на Украине, передает The World
Представители стран НАТО заявили, что Россия продемонстрировала реальную боевую силу во время своего наступления в конфликте на Украине, передает The World Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны-члены НАТО и страны Балтии пристально следят за спецоперацией и извлекают из нее уроки. Об этом сообщает корреспондент журнала The World Дэниел Офман. 

«По всей Европе страны НАТО пристально следят за Украиной. Их интересует не только исход конфликта, но и то, как он ведется, какие инструменты используются», — заявил корреспондент издания Офман. Также уточняется, что и балтийские страны следят за ходом СВО. 

Кроме того, генеральный секретарь МИД Эстонии Джонатан Всевиов сообщил, что в Европе произошел «пожар» из-за спецоперации. По его словам, конфликт на Украине имеет экзистенциальный характер, что затрагивает и европейские страны. 

Также немецкий эксперт Андрис Банка рассказал изданию, что наступление ВС РФ продемонстрировало реальную боевую силу страны. «Я думаю, что главный вывод заключается в том, что количество по-прежнему имеет значение», — заявил эксперт. 

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что страны альянса планируют разработать новую стратегию в отношении РФ. Она направлена на объединение всех союзников НАТО во взаимодействии с Россией, передает 360.ru.

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Страны-члены НАТО и страны Балтии пристально следят за спецоперацией и извлекают из нее уроки. Об этом сообщает корреспондент журнала The World Дэниел Офман.  «По всей Европе страны НАТО пристально следят за Украиной. Их интересует не только исход конфликта, но и то, как он ведется, какие инструменты используются», — заявил корреспондент издания Офман. Также уточняется, что и балтийские страны следят за ходом СВО.  Кроме того, генеральный секретарь МИД Эстонии Джонатан Всевиов сообщил, что в Европе произошел «пожар» из-за спецоперации. По его словам, конфликт на Украине имеет экзистенциальный характер, что затрагивает и европейские страны.  Также немецкий эксперт Андрис Банка рассказал изданию, что наступление ВС РФ продемонстрировало реальную боевую силу страны. «Я думаю, что главный вывод заключается в том, что количество по-прежнему имеет значение», — заявил эксперт.  Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что страны альянса планируют разработать новую стратегию в отношении РФ. Она направлена на объединение всех союзников НАТО во взаимодействии с Россией, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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