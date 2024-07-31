31 июля 2024

Пермский губернатор Махонин потребовал предъявить ему городских вандалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прием губернатора Пермского края. 300 лет Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин зол на вандалов Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства региона обратил внимание, что в столице Прикамья вандалы разрушают новые объекты благоустройства. Он потребовал найти и предъявить ему хулиганов. Проблему глава края поднял во время обсуждения развития набережных в Перми.

«Набережным мы уделяем серьезное внимание. Но не могу не сказать о последних вопиющих случаях вандализма. Люди, к сожалению, с головой не дружащие, бьют локтями, камнями витрины. Я прошу этих „героев“ народу предъявлять и наказывать полным рублем. Если есть административная и уголовная ответственность, преследовать по закону», — заявил Махонин.

Проблема уличных вандалов Пермском крае стоит остро. URA.RU ранее рассказывало например, что неизвестный испортил скульптуру кошки, которая расположена на Комсомольском проспекте у здания «Пермэнерго». На реставрацию после нападения хулиганов пришлось увозить арт-объект «Скарабей». Его вернули только на днях. В Краснокамске вандалы повредили новый арт-объект «Кораблик», установленный на реконструируемой набережной, жаловался мэр города Игорь Быкариз.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства региона обратил внимание, что в столице Прикамья вандалы разрушают новые объекты благоустройства. Он потребовал найти и предъявить ему хулиганов. Проблему глава края поднял во время обсуждения развития набережных в Перми. «Набережным мы уделяем серьезное внимание. Но не могу не сказать о последних вопиющих случаях вандализма. Люди, к сожалению, с головой не дружащие, бьют локтями, камнями витрины. Я прошу этих „героев“ народу предъявлять и наказывать полным рублем. Если есть административная и уголовная ответственность, преследовать по закону», — заявил Махонин. Проблема уличных вандалов Пермском крае стоит остро. URA.RU ранее рассказывало например, что неизвестный испортил скульптуру кошки, которая расположена на Комсомольском проспекте у здания «Пермэнерго». На реставрацию после нападения хулиганов пришлось увозить арт-объект «Скарабей». Его вернули только на днях. В Краснокамске вандалы повредили новый арт-объект «Кораблик», установленный на реконструируемой набережной, жаловался мэр города Игорь Быкариз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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