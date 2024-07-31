Пермский губернатор Махонин потребовал предъявить ему городских вандалов

01 августа 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин зол на вандалов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства региона обратил внимание, что в столице Прикамья вандалы разрушают новые объекты благоустройства. Он потребовал найти и предъявить ему хулиганов. Проблему глава края поднял во время обсуждения развития набережных в Перми. «Набережным мы уделяем серьезное внимание. Но не могу не сказать о последних вопиющих случаях вандализма. Люди, к сожалению, с головой не дружащие, бьют локтями, камнями витрины. Я прошу этих „героев“ народу предъявлять и наказывать полным рублем. Если есть административная и уголовная ответственность, преследовать по закону», — заявил Махонин. Проблема уличных вандалов Пермском крае стоит остро. URA.RU ранее рассказывало например, что неизвестный испортил скульптуру кошки, которая расположена на Комсомольском проспекте у здания «Пермэнерго». На реставрацию после нападения хулиганов пришлось увозить арт-объект «Скарабей». Его вернули только на днях. В Краснокамске вандалы повредили новый арт-объект «Кораблик», установленный на реконструируемой набережной, жаловался мэр города Игорь Быкариз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства региона обратил внимание, что в столице Прикамья вандалы разрушают новые объекты благоустройства. Он потребовал найти и предъявить ему хулиганов. Проблему глава края поднял во время обсуждения развития набережных в Перми. «Набережным мы уделяем серьезное внимание. Но не могу не сказать о последних вопиющих случаях вандализма. Люди, к сожалению, с головой не дружащие, бьют локтями, камнями витрины. Я прошу этих „героев“ народу предъявлять и наказывать полным рублем. Если есть административная и уголовная ответственность, преследовать по закону», — заявил Махонин. Проблема уличных вандалов Пермском крае стоит остро. URA.RU ранее рассказывало например, что неизвестный испортил скульптуру кошки, которая расположена на Комсомольском проспекте у здания «Пермэнерго». На реставрацию после нападения хулиганов пришлось увозить арт-объект «Скарабей». Его вернули только на днях. В Краснокамске вандалы повредили новый арт-объект «Кораблик», установленный на реконструируемой набережной, жаловался мэр города Игорь Быкариз.