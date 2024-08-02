Глава Нижнего Тагила обратился к жителям после трагедии. Видео

Мэр Нижнего Тагила выразил соболезнования семьям погибших при обрушении дома

02 августа 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев поблагодарил всех за помощь на фоне трагедии (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Поисково-спасательные работы на месте обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле продолжаются. При этом задействованы почти 160 спасателей, прибывших из различных регионов, в том числе из Москвы, Челябинска и Екатеринбурга. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев в своем telegram-канале. «Огромное спасибо всем, кто сегодня оказывает гуманитарную помощь, оказывает благотворительную помощь в решении житейских вопросов, обеспечения горячим питанием наших спасателей, помощь в предоставлении техники, просто работу волонтеров. Я благодарен нашим предприятиям, в частности, Уралвагонзавод, который оказал огромную помощь в целом в организации поисково-спасательных работ, в предоставлении техники и много-много другого. Пока мы вместе, мы едины и непобедимы. Я думаю, что мы справимся. И я хочу еще раз выразить соболезнования всем семьям, всем, кто погиб в такой жуткой аварии», — сказал Пинаев. Согласно предварительной информации от МЧС, в результате взрыва, который произошел в пятиэтажном доме на улице Сибирская 1 августа, пострадали 21 человек, включая 10 детей. Спасательные работы на месте чрезвычайного происшествия продолжаются, поскольку под завалами до сих пор находятся несколько человек, среди которых есть дети. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поисково-спасательные работы на месте обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле продолжаются. При этом задействованы почти 160 спасателей, прибывших из различных регионов, в том числе из Москвы, Челябинска и Екатеринбурга. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев в своем telegram-канале. «Огромное спасибо всем, кто сегодня оказывает гуманитарную помощь, оказывает благотворительную помощь в решении житейских вопросов, обеспечения горячим питанием наших спасателей, помощь в предоставлении техники, просто работу волонтеров. Я благодарен нашим предприятиям, в частности, Уралвагонзавод, который оказал огромную помощь в целом в организации поисково-спасательных работ, в предоставлении техники и много-много другого. Пока мы вместе, мы едины и непобедимы. Я думаю, что мы справимся. И я хочу еще раз выразить соболезнования всем семьям, всем, кто погиб в такой жуткой аварии», — сказал Пинаев. Согласно предварительной информации от МЧС, в результате взрыва, который произошел в пятиэтажном доме на улице Сибирская 1 августа, пострадали 21 человек, включая 10 детей. Спасательные работы на месте чрезвычайного происшествия продолжаются, поскольку под завалами до сих пор находятся несколько человек, среди которых есть дети. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU.